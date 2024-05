Orta- Lisede okuyan okuyan öğrencisi olana müjde! 3.600 TL- 4.000 TL ödeme yapılıyor

Devlet tarafından 7'den 70'e her bireye sağlanan desteğin ardı arkası kesilmiyor. Aile Bakanlığı aracılığı ile ihtiyaç sahibi dar gelirli bireye özel olarak bir çok destek ödemesi sunulurken, özellikle de öğrencilere sağlanan destekler geleceğe yatırım olarak yorumlanıyor. Devlet tarafından okuyan öğrenciye sağlanan desteklerin yanı sıra belediyeler de bu kalem destekler konusunda kolları sıvamış bulunuyor. Gün gün bir çok belediye, kendi sınırları içerisinde okuyan öğrencilere sağladıkları destekler ile alakalı açıklama yapmaya devam ediyor. Son olarak Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan ilk, orta ve lise dengi okullarda okuyan öğrencilere sağlanan destekler ile alakalı bilgi verildi. bu kapsamda Konya da okuyan öğrenciye belediye tarafından 3.000 TL, 3.600 TL ve 4.000 TL destek ödemesi yapılıyor.

ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE DESTEK

toplumun eğitim ihtiyaçlarına yönelik sağlanan desteklere belediyeler de dahil olmaya başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada bu destek ile alakalı detaylar belirtildi. Sosyal sorumluluk bilinciyle her yıl düzenli olarak öğrencilere maddi yardım sağladıklarını ifade eden Altay, ay ay ödenen tutarlara da açıklamasında yer verildi.





Şehit ve gazi evlatları, öksüz ve yetimler, engelli öğrenciler, ayrı yaşayan ebeveynlere sahip olanlar ve LGS’de üstün başarı gösteren 8. sınıf öğrencilerinin içerisinde bulunduğun on binden fazla öğrenciye ay ay destek ödemesi yapılıyor. Altay tarafından yapılan açıklamada 'Yukarıdaki kategoriler dahil olmak üzere toplamda 12.786 öğrenciye, sekiz aylık akademik dönem boyunca her ay 500 TL veriyoruz. Bu, öğrenci başına toplamda 4.000 TL’ye ulaşan bir yardımdır. Yıllık olarak bakıldığında, bu öğrenci grubuna sağlanan toplam destek miktarı 51 milyon TL’yi bulmaktadır. Ek olarak, Mesleki Eğitim Merkezleri’nde çıraklık eğitimi alan 9. sınıf öğrencilerine yıl boyunca her ay 300 TL verilmekte, bu da öğrenci başına yıllık 3.600 TL’ye denk gelmektedir; toplamda ise 2 milyon 264 bin TL destek sağlanmaktadır. 12. sınıf öğrencilerine gelince, Kasım ve Şubat aylarında her birine 1.500 TL olmak üzere toplamda 3.000 TL nakdi yardım yapılmaktadır. Bu da toplamda 73 milyon 38 bin TL’lik bir destek anlamına gelmektedir” denildi.

Başvuru süreci ile ilgili olarak, ilgili destek programına başvurular belediyenin ilgili birimlerine yapılmaktadır. Destekten faydalanmak isteyen öğrencilerin ailelerinin, belirlenen süreler içinde başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.