Bulaşık makinesine çamaşır suyu dökenler eyvah diyecek! Bu gerçeği ilk kez duyacaksınız

Bulaşık makineleri, suyu verimli kullanmak için tasarlanmıştır ve bu nedenle fazla su harcamazlar. Eğer makineye çamaşır suyu eklerseniz, yıkama sırasında yeterince durulanmadığı için bulaşıklarınız üzerinde kimyasal izler bırakabilir. Bu kimyasal artıkların yiyeceklerle teması, sağlık için risk oluşturabilir. Uzmanlar, bu sebeplerden ötürü bulaşık makinesinde çamaşır suyu kullanımını önermezler. Ancak, balık gibi güçlü kokulara sahip yemekler sonrasında, bazı insanlar çamaşır suyunun kokuyu giderme etkisinden faydalanmak ister. Eğer çamaşır suyu kullanmayı tercih ederseniz, bulaşıklarınızı iyice durulayarak herhangi bir çamaşır suyu izi kalmadığından emin olmalısınız.

Bulaşık Makinesinde Çamaşır Suyu Kullanılır Mı?

Bulaşık makinesinin iç parçaları, çamaşır suyundaki agresif kimyasalların etkisiyle zarar görebilir ve bu da makinenin ömrünün kısalmasına yol açabilir. Bu sebeple, çamaşır suyunun bulaşık makinelerinde kullanılmasına karşı çıkan uzmanlar, konu üzerine araştırmalarını sürdürmektedirler. Bulaşık makineniz için en uygun olan, tablet formundaki deterjanları tercih etmelisiniz. Bu ürünlerle hem etkili temizlik sağlayabilir hem de makinenizin daha uzun ömürlü olmasını garanti altına alabilirsiniz. Böylece bulaşıklarınız üzerinde zararlı kimyasal izlerinin bırakılmasının da önüne geçmiş olursunuz.





Çamaşır Suyu Neden Kullanılır?

Çamaşır suyu, özellikle beyazlatma ve leke çıkarma amacıyla tercih edilen güçlü bir temizleyicidir. Temel bileşeni genellikle sodyum hipoklorit olan bu etkili çözelti, farklı markalarda bile olsa sodyum içerikli maddeler içerir. Çamaşır suyunun güçlü temizleme özelliği, özellikle banyo ve tuvalet gibi alanların dezenfeksiyonunda kullanılmasını sağlar.

İnsan sağlığına zararları da bulunan çamaşır suyu, doğrudan ciltle temas ettiğinde cilt rahatsızlıklarına yol açabilir. Ayrıca, keskin kokusu baş dönmesi ya da bayılma gibi reaksiyonlara neden olabilir. Bu sebeplerden dolayı, çamaşır suyunun kullanımı sırasında sulandırılması tavsiye edilir.

Çamaşır suyu kullanımında dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, onu diğer temizleyicilerle karıştırmamaktır. Çünkü çamaşır suyundaki etken maddeler, başka temizlik ürünleriyle reaksiyona girerek tehlikeli gazlar üretebilir. Bu sebeple, çamaşır suyunun yalnızca su ile inceltilerek kullanılması önerilir. Renkli giysilerde kullanıldığında renk solmasına yol açabileceğinden, çamaşır suyu genellikle beyaz çamaşırların temizliğinde tercih edilir.

Çamaşır suyu, güçlü dezenfektan özellikleri nedeniyle, özellikle banyo ve tuvalet gibi alanlarda mikroplarla mücadelede etkilidir. Ancak, bu alanlarda temizlik yaparken çamaşır suyu kullanıyorsanız, cildinizi korumak için kalın koruyucu eldiven giymeniz tavsiye edilir.