SGK uzmanı duyurdu: O emeklilere tek kuruş zam yok! Listede olan yandı

Kara haber geldi. SGK uzmanı İsa Karakaş emeklilere kötü bir haber verdi. Enflasyon farkı olarak beklenen 4 aylık zammın emeklilere verilmeyeceği açıklandı. Bu gelişme emekliler arasında hayal kırıklığı ve endişeye yol açtı. Emeklilerin beklentilerinin karşılanmaması ekonomik zorlukların arttığı bir dönemde özellikle dikkat çekici bir durum oluşturuyor.

İsa Karakaş Neler Söyledi?

SGK uzmanı İsa Karakaş'ın son dakika açıklamaları birçok emekliyi derinden etkiledi. Canlı yayında yaptığı konuşmada 4 aylık enflasyon farkının belirli bir grup emekliye verilmeyeceğini duyurdu. Ancak hangi emeklilerin enflasyon farkı alamayacağı konusu net olarak belirtilmedi. Bu açıklama emekliler arasında endişe ve belirsizlik yarattı. Konuyla ilgili daha fazla detayın ortaya çıkması ve hangi emeklilerin etkileneceğine dair net bilgilerin verilmesi bekleniyor.





Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte 4 aylık enflasyon zammı oranı da netlik kazandı. Şu ana kadar açıklanan verilere göre 4 aylık zam oranı %18.72 olarak belirlendi. Geriye sadece 2 aylık veri kaldı ve 6 aylık enflasyon tahmini ise %25 olarak hesaplandı. Uzmanlar refah payı dahil emekli maaş zammı tahminini ise %35 olarak açıkladılar. Bu rakamlar ekonomik gelişmeleri takip eden herkes için önemli bir referans noktası oluşturuyor. Emeklilerin ve toplumun genelinde maaş zamlarının nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.