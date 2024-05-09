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Kamuya KPSS şartsız personel alımı başladı! O kurumlar ilana çıktı

İşsizlik insanları yoran faktörlerden birisidir. İşsizlere sevindiren haber geldi, Devlet kamuya personel almaya devam ediyor. İşte haberin detayları…

Yayın Tarihi: 09.05.2024 23:40
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 23:40
Kamuya KPSS şartsız personel alımı başladı! O kurumlar ilana çıktı

İşsizliğin önüne geçmek için birçok kurum ve kuruluş iş ilanı yayınlamaya başladı. İş arayan vatandaşın yüzünü güldürecek bir son dakika haberi de O kurumlardan geldi. Detaylar haberimizde…banka

MÜJDE: KPSS ŞARTI OLMADAN KAMUYA 2000 MEMUR VE PERSONEL ALMI YAPILACAK!

Yeni duyuru listesi kamuoyuna açıklandı. En az 2 bin ilköğretim mezunu memur alımı yapılacak. Liste ve bildirim koşulları açıklandı. Detaylar haberlerde.

Memur alımına ilişkin yeni ilanlar yayımlandı. KPSS talebi olmasaydı bakanlıklarda ve kamu kurumlarındaki açığı kapatmak için 2 bin kişilik boş kadro için memur personel alımı olacak.

Kamu kuruluşlarında ve bazı özel sektör kuruluşlarında KPSS puanı aranmaksızın personel alımı yapılmaktadır. Bu işe alım, çeşitli pozisyonlar için sözleşmeli veya geçici olarak yapılabilir.

KPSS ŞARTI OLMADAN HANGİ POZİSYONLARA BAŞVURULABİLİR?

KPSS şartı olmadan personel alımı yapılan pozisyonlar oldukça çeşitlidir. Bunlardan bazıları şunlardır:

Bekçi,

Silahlı Güvenlik Görevlisi,

Silahsız Güvenlik Görevlisi,

Veri Giriş Uzmanı,

Ofis Personeli,

Teknik Personel,

Araç Sürücüsü,

Sağlık Personeli (Hemşire, Ebe, Laboratuvar Teknikeri vb.),

Öğretmen (Bazı branşlarda),

İtfaiye Erleri,

Orman Görevlisi,

Diyetisyen,

Fizyoterapist,

Şehir Plancısı,

Antrenör,

Memur,

Mühendis,

Fizyoterapist,

Öğretmen,

Sağlık Teknikeri,

Hizmetli,

BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN HANGİ ŞARTLAR ARANACAK?

KPSS'siz personel alımlarında genel olarak 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanunu'nun 48'inci maddesindeki şartlar aranacak. Bu " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek" gibi şartlar aranacaktır.

GÜNCEL İLANLAR HANGİLERİDİR?

Kurum: Kontenjan: Son Başvuru Tarihi:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1 30/06/24

Kuşadası Belediyesi 61 18/05/24

Boğaziçi Yönetim 100 22/05/24

TÜSEB 22 3/05/24

TÜRASAŞ 15 1/05/24

TÜBİTAK 236 13/05/24

Kızılay 60 15/05/24

ASHB 2828 1522 14/05/24

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