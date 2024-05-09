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KPSS şartı kaldırıldı! Kızılay çok sayıda personel alımı yapacak

KPSS gerektirmeyen dört çeşitli pozisyon için iş başvuruları duyuruldu. Başvuru ayrıntıları ve çevrimiçi işlemler hakkında bilgi almak için haberimizi inceleyebilirsiniz.

Yayın Tarihi: 09.05.2024 20:05
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 20:05
KPSS şartı kaldırıldı! Kızılay çok sayıda personel alımı yapacak

Türk Kızılay'ında "Faydalanıcı İlişkileri Sorumlusu (FYDİ-2024), Risk ve Uyum Sorumlusu (RSK - UYM - 2024), Hizmet Merkezi Memuru (HZM - 2024), Çağrı Merkezi Operatörü (ÇMO - 2024)" pozisyonları için yeni iş ilanları yayınlandı. Adayların başvurabileceği bu pozisyonlarla ilgili şartlar ve başvuru sürecine dair detaylar aşağıda yer almaktadır.

Faydalanıcı İlişkileri Sorumlusu Pozisyonu İçin Aranan Nitelikler:

  •   Üniversite mezunu olmak, özellikle İletişim, Yeni Medya, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler gibi alanlardan.
  •   İnsani yardım, göç ve iletişim alanlarında en az iki yıllık tecrübeye sahip olmak.
  •   İngilizce ve/veya Arapça dillerinde ileri düzeyde yetkinlik (okuma, yazma, konuşma).
  •   Veri analizi, yorumlama ve raporlama becerilerine sahip olmak.
  •   Sosyal medya ve web site yönetimi konusunda bilgili olmak.
  •   Veri görselleştirme araçlarına (Power BI) ve analiz programlarına (SPSS, NVİVO) hakim olmak.
  •   Microsoft Office uygulamalarını etkin bir şekilde kullanabilmek.
  •   Seyahat engeli olmamak ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek.
  •   B sınıfı ehliyete sahip ve aktif olarak araç kullanabilmek.
  •   Askerlik görevini tamamlamış veya en az iki yıl süreyle tecil ettirmiş olmak.

iş ilanı

Risk ve Uyum Sorumlusu İçin Gerekli Nitelikler:

  •   Üniversite mezunu olmak.
  •   Proje yönetimi alanında tecrübeli olmak tercih sebebidir.
  •   Risk yönetimi, iç denetim ve iç kontrol mevzularında bilgili olmak.
  •   İngilizceyi iyi derecede bilmek (okuma, yazma, konuşma).
  •   Power BI raporlama aracını kullanabilmek.
  •   Microsoft Office uygulamalarına ve özellikle Excel'e ileri düzeyde hakim olmak.
  •   B sınıfı ehliyet sahibi olup aktif olarak araç kullanabilmek.
  •   Askerlik görevini yerine getirmiş veya en az 2 yıl süreyle tecil ettirmiş olmak.

Hizmet Merkezi Memuru İçin Gerekli Nitelikler:

  •   En az önlisans derecesine sahip olmak.
  •   Arapça dil bilgisine iyi seviyede sahip olmak (okuma, yazma, konuşma).
  •   İnsani yardım sektöründe en az bir yıl tecrübe tercih sebebidir.
  •   Microsoft Office programlarını etkin bir şekilde kullanabilmek.
  •   Güçlü iletişim becerilerine ve ekip çalışmasına yatkınlık göstermek.
  •   Seyahat kısıtlaması olmamak ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek.
  •   B sınıfı ehliyet sahibi olup aktif olarak araç kullanabilmek.
  •   Askerlik görevini tamamlamış olmak.

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