KPSS şartı kaldırıldı! Kızılay çok sayıda personel alımı yapacak

Türk Kızılay'ında "Faydalanıcı İlişkileri Sorumlusu (FYDİ-2024), Risk ve Uyum Sorumlusu (RSK - UYM - 2024), Hizmet Merkezi Memuru (HZM - 2024), Çağrı Merkezi Operatörü (ÇMO - 2024)" pozisyonları için yeni iş ilanları yayınlandı. Adayların başvurabileceği bu pozisyonlarla ilgili şartlar ve başvuru sürecine dair detaylar aşağıda yer almaktadır.
Faydalanıcı İlişkileri Sorumlusu Pozisyonu İçin Aranan Nitelikler:
- Üniversite mezunu olmak, özellikle İletişim, Yeni Medya, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler gibi alanlardan.
- İnsani yardım, göç ve iletişim alanlarında en az iki yıllık tecrübeye sahip olmak.
- İngilizce ve/veya Arapça dillerinde ileri düzeyde yetkinlik (okuma, yazma, konuşma).
- Veri analizi, yorumlama ve raporlama becerilerine sahip olmak.
- Sosyal medya ve web site yönetimi konusunda bilgili olmak.
- Veri görselleştirme araçlarına (Power BI) ve analiz programlarına (SPSS, NVİVO) hakim olmak.
- Microsoft Office uygulamalarını etkin bir şekilde kullanabilmek.
- Seyahat engeli olmamak ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek.
- B sınıfı ehliyete sahip ve aktif olarak araç kullanabilmek.
- Askerlik görevini tamamlamış veya en az iki yıl süreyle tecil ettirmiş olmak.
Risk ve Uyum Sorumlusu İçin Gerekli Nitelikler:
- Üniversite mezunu olmak.
- Proje yönetimi alanında tecrübeli olmak tercih sebebidir.
- Risk yönetimi, iç denetim ve iç kontrol mevzularında bilgili olmak.
- İngilizceyi iyi derecede bilmek (okuma, yazma, konuşma).
- Power BI raporlama aracını kullanabilmek.
- Microsoft Office uygulamalarına ve özellikle Excel'e ileri düzeyde hakim olmak.
- B sınıfı ehliyet sahibi olup aktif olarak araç kullanabilmek.
- Askerlik görevini yerine getirmiş veya en az 2 yıl süreyle tecil ettirmiş olmak.
Hizmet Merkezi Memuru İçin Gerekli Nitelikler:
- En az önlisans derecesine sahip olmak.
- Arapça dil bilgisine iyi seviyede sahip olmak (okuma, yazma, konuşma).
- İnsani yardım sektöründe en az bir yıl tecrübe tercih sebebidir.
- Microsoft Office programlarını etkin bir şekilde kullanabilmek.
- Güçlü iletişim becerilerine ve ekip çalışmasına yatkınlık göstermek.
- Seyahat kısıtlaması olmamak ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek.
- B sınıfı ehliyet sahibi olup aktif olarak araç kullanabilmek.
- Askerlik görevini tamamlamış olmak.