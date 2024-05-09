Asgari ücret zammında gizli detay açığa çıktı! Ankara kulislerinden flaş bilgi

Asgari ücretin ikinci kez artırılıp artırılmayacağı, şu sıralar 8 milyon civarında çalışanın en çok merak ettiği konu. Hükümetin ara zam yapılmasına şimdilik sıcak bakmadığı bilinse de, işçi kesimi hala olumlu bir haber almayı umut ediyor. Çalışanlar, geleceğe dair pozitif bir gelişme duyurulmasını sabırsızlıkla bekliyorlar. Beklenen müjde, son dakika kulis bilgileri arasında yerini aldı. Temmuz ayı itibarıyla asgari ücrette bir artış beklentisi tekrar canlandı. İşte, asgari ücrete muhtemel ikinci zam ile ilgili son dakika haberleri…

Asgari ücretli çalışanların merakla beklediği zam haberi, ekonomi yazarı Şeref Oğuz tarafından verildi. Hükümetin zam konusunda şimdiye kadar olumlu sinyaller vermemesine rağmen, işçilerin beklentisi hala yüksek seviyede. Şeref Oğuz'un yazısı, asgari ücrete yapılacak zam konusunda yeni bir umut ışığı oldu. Oğuz, Ak Parti içerisinden aldığı bilgilere göre zam takvimini işaret ederken, nihai kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.





Ekonomi uzmanı Şeref Oğuz, asgari ücret artışının ne zaman gerçekleşeceğine dair önemli bir tarih verdi. Çoğu kişinin Temmuz'da bir zam beklemesine karşın, hükümetin bu dönem için kapıları kapatmış olması dikkat çekiyor. Oğuz'a göre, asgari ücret artışının gerçekleşeceği gerçek zaman dilimi yılın üçüncü çeyreği olacak. Oğuz, Temmuz'dan sonra enflasyonun azalacağını ve bu durumun Eylül ayında asgari ücrete yapılacak zammı tetikleyeceğini öne sürdü.

Kulislerden edinilen bilgilere göre Oğuz, asgari ücretle çalışanların yaşadığı geçim zorluğuna dikkat çekti ve bu sebeple zam yapılmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konuda hemfikir olduğunu belirten Oğuz, işverenlerle yapılacak görüşmelerin yakında başlayacağını ve asgari ücret artışı konusunda işverenlerin ikna edilmesinin beklendiğini ifade etti.