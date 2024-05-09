Belediyelere KPSS şartsız personel alımı! İlkokul, lise, üniversite mezunlarına müjde

Belediye personelinin istihdamı, yerel yönetim kurumlarının etkin işleyişinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Belediye personeli alımında mevcut pozisyonlar, idari rollerden mühendisler veya şehir planlamacıları gibi uzmanlaşmış teknik pozisyonlara kadar çeşitlilik göstermektedir. Bu pozisyonlara yönelik şartlar da farklılık göstermektedir. Bu kapsamda belediyede memur olarak çalışmak isteyenlere yol açıldı.

Türkiye'de istihdamı artırmak ve işsizlik sorununu çözmek için İŞKUR tarafından personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılan duyuruda toplam 865 personel alımı yapılacak.





Belediyelere KPSS Şartsız Personel Alımı Yapılacak!

İŞKUR tarafından yayınlanan ilan kapsamında belediyelere geçici veya daimi olarak KPSS şartsız personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Yapılacak olan alıma başvurular farklı kurum kuruluşları, belediye ile şirketleri vasıtasıyla alınacak olmakla beraber bu şirketlere valilik ve kaymakamlıkta dahildir.