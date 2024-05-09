Bist 100
10.268,58 0%
DOLAR
32,26 0,02%
EURO
34,86 0,43%
ALTIN
2.408,84 1,16%

Belediyelere KPSS şartsız personel alımı! İlkokul, lise, üniversite mezunlarına müjde

Belediyelere KPSS şartı olmadan personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılacak personel alımıyla ilgili şartlar belli oldu.

Yayın Tarihi: 09.05.2024 20:48
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 20:48
Belediyelere KPSS şartsız personel alımı! İlkokul, lise, üniversite mezunlarına müjde

Belediye personelinin istihdamı, yerel yönetim kurumlarının etkin işleyişinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Belediye personeli alımında mevcut pozisyonlar, idari rollerden mühendisler veya şehir planlamacıları gibi uzmanlaşmış teknik pozisyonlara kadar çeşitlilik göstermektedir. Bu pozisyonlara yönelik şartlar da farklılık göstermektedir. Bu kapsamda belediyede memur olarak çalışmak isteyenlere yol açıldı. 

Türkiye'de istihdamı artırmak ve işsizlik sorununu çözmek için İŞKUR tarafından personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılan duyuruda toplam 865 personel alımı yapılacak. 

Personel

Belediyelere KPSS Şartsız Personel Alımı Yapılacak! 

İŞKUR tarafından yayınlanan ilan kapsamında belediyelere geçici veya daimi olarak KPSS şartsız personel alımı yapılacağı duyuruldu. 

Yapılacak olan alıma başvurular farklı kurum kuruluşları, belediye ile şirketleri vasıtasıyla alınacak olmakla beraber bu şirketlere valilik ve kaymakamlıkta dahildir. 

İLGİLİ HABERLER

KPSS şartı kaldırıldı! Kızılay çok sayıda personel alımı yapacak

Asgari ücret zammında gizli detay açığa çıktı! Ankara kulislerinden flaş bilgi

Bulaşık makinesine çamaşır suyu dökenler eyvah diyecek! Bu gerçeği ilk kez duyacaksınız

SGK uzmanı duyurdu: O emeklilere tek kuruş zam yok! Listede olan yandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
Güvelerden kurtulmanın pratik yolu! Bir damlası güveleri sonsuza kadar yok ediyor
7
Beklenen bekçi alımı geldi! Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde

En zeki 3 burç açıklandı! Her şeyi zekalarıyla çözüyorlar

Belediyelere KPSS şartsız personel alımı! İlkokul, lise, üniversite mezunlarına müjde

KPSS şartı kaldırıldı! Kızılay çok sayıda personel alımı yapacak

Acil nakit ihtiyaçlarına 100.000 TL kredi onayı çıktı! O banka başvuru ekranını açtı

Bulaşık makinesine çamaşır suyu dökenler eyvah diyecek! Bu gerçeği ilk kez duyacaksınız

SGK uzmanı duyurdu: O emeklilere tek kuruş zam yok! Listede olan yandı

Asgari ücret zammında gizli detay açığa çıktı! Ankara kulislerinden flaş bilgi

Orta- Lisede okuyan okuyan öğrencisi olana müjde! 3.600 TL- 4.000 TL ödeme yapılıyor

Araç sahiplerine 5 yıl geriye dönük para iadesi! Tek dilekçeyle geri ödenecek

Konut kredilerinde Kamu Bankalarının fırsatı! İşte Mayıs ayı revizesi ve maliyetler

Doları olanı şenlendirecek tahmin! Dolar o tarihte zengin edecek

O kişilere devletten 5000 TL kira yardımı! İki koşulla her ay tıkır tıkır ödenecek