Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez ürününe zam üstüne zam! Tanesi 1 TL’ye çıktı

Enflasyon rakamlarının giderek artış göstermesi sebebiyle bildiğiniz gibi asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına zam gelmişti. Gelen zamların ardından gıda fiyatlarına zam gelmeye başladı. Peki, zeytin fiyatları ne kadar oldu?

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan zeytin fiyatları araştırılmaktadır. Enflasyona yenik düşen zeytin fiyatları belli oldu. Zeytin fiyatları en çok araştırılan konuların başında yer aldı. Zeytin fiyatları da marketten markete ve mağazadan mağazaya farklılık göstermektedir. Fiyatlar arasında;





Marmarabirlik lüks zeytin 28,75 TL,

Marmarabirlik kuru zeytin 120 TL,

Marmarabirlik extra zeytin 117,95 TL,

Marmarabirlik mega siyah zeytin 225 TL,

Marmarabirlik az tuzlu siyah zeytin 185 TL,

Marmarabirlik kuru zeytin 195 TL,

Kavlak kuru zeytin 604,90 TL,

Kavlak siyah zeytin 454,90 TL,

Zeo siyah zeytin 49,90 TL,

İnci siyah zeytin 74,50 TL,

İnci salamura yağlı zeytin 99,50 TL,

İnci az tuzlu zeytin 124,50 TL,

İnci siyah zeytin 139,50 TL,

Lio salamura siyah zeytin 124,50 TL,

Lio salamura zeytin 139 TL,

Tukaş zeytin 164,80 TL,

Olea familya zeytin 199,95 TL,

Öncü yağlı zeytin 350 TL,

Uluçınar Jumbo siyah zeytin 590 TL