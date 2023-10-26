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Kamu çalışanlarına 2024 yılında 2,6 trilyon lira ödeme!

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Kamu çalışanlarına 2024 yılında 2,6 trilyon lira ödeme!
Kamu personellerine önümüzdeki sene 2.6 trilyon TL ödeme yapılacağı öğrenildi! Tüm detaylar haberimizde.

2024 bütçesi ortaya çıktı! Kamu personeline ayrılan tutar toplam 2.6 trilyon TL! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAMU PERSONELİNE 2.6 TRİLYON TL ÖDEME

2024 senesi bütçesine göre kurumlara 11 trilyon 89 milyon TL bütçenin yüzde 23 oranı personeller için ayrıldı. Milli Eğitim Bakanlığı personel gideri 790.1 milyar TL ile en fazla paya sahip kurum oldu. Sağlık Bakanlığı personeline 403.9 milyar TL, Emniyet Genel Müdürlüğü personelin 222.3 milyar TL, Milli Savunma Bakanlığı personeline 213.5 milyar TL bütçe ayrıldı. Önümüzdeki sene TBMM çalışanlarına 6 milyar TL, Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına 2.2 milyar TL, Anayasa Mahkemesi çalışanlarına 306.6 milyon TL ödeme yapılacak. 

kamu personeline 2.6 trilyon tl ödeme yapılacak

Özel bütçeli kurum personeline 305.1 milyar TL, yüksek öğretim kurum personelin 229.5 milyar TL ödeme yapılacak. DSİ personeline 18.1 milyar TL, Karayolları Genel Müdürlüğü personeline 17.6 milyar TL, BDDK personeline 1.3 milyar TL, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu personeline 1.2 milyar TL, Türkiye Su Enstitüsü 15.9 milyon TL, Atatürk Kültür Merkezi personeline 28.2 milyon TL ödeme yapılması planlanıyor. Ekonomik sınıflandırmalara göre bütçeye göre personel giderleri için toplam 2.6 trilyon TL, sosyal güvenlik devlet primi giderleri için 312.5 milyar TL bütçe ayrıldı.

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