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Kamu Muhasebatında 2025 İçin Parasal Sınırlar Belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu muhasebatında 2025 yılı parasal sınırlarını ve alındı birim fiyatlarını belirledi.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 09:20
Kamu Muhasebatında 2025 İçin Parasal Sınırlar Belirlendi

Kamu Muhasebatında Yeni Düzenlemeler

Kamu muhasebatında 2025 yılı itibarıyla geçerli parasal sınırlar ve alındı birim fiyatları belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yer alarak yürürlüğe girdi.

Belirlenen Parasal Sınırlar

Tebliğ ile birlikte, kamu muhasebatı alanında kasa, muhasebe yetkilisi mutemedi ve ön ödeme işlemleri gibi kritik konular düzenlendi. Bu yıl geçerli olacak parasal sınırlar şu şekilde belirlendi:

  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği gereğince kasadan yapılacak ödeme tutarı 10 bin lira ile 160 bin lira arasında
  • Harcama yetkilisi mutemedi avans sınırları 6 bin 300 lira ile 4 milyon 718 bin lira arasında
  • Özel bütçeli idareler için avans sınırları 12 bin 300 lira ile 8 milyon 807 bin lira arasında
  • Alındı birim fiyatları belgenin türüne göre 4,5 lira ile 280 lira arasında olacaktır.

Bu yeni düzenlemeler, kamu muhasebatının daha şeffaf ve etkili bir şekilde yönetilmesine katkı sağlayacaktır.

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