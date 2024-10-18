Kamu Teşebbüslerinin 2025 Yılı Yatırım Hedefi 405,6 Milyar Lira

Kamu Teşebbüslerinin Yatırım Hedefleri

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı kuruluşlarının 2025 yılı için toplamda yaklaşık 405,6 milyar lira yatırım yapmaları bekleniyor. Bu hedef, "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2025 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla belirlenmiştir.

Yatırım Planları ve Hedefler

2025 yılı boyunca, kamu teşebbüsleri kurumsal yönetim ilkelerine uygun şekilde işletmelerinde verimlilik ve karlılık artırıcı önlemler alacak. Bunun yanı sıra, insan kaynakları politikaları etkin bir şekilde yürütülecek.

Enerji Verimliliği ve Teknoloji

Kamu kuruluşları, atıl gayrimenkulleri değerlendirerek ham madde alımında ve üretilen mal ve hizmetlerin fiyatlandırmasında hedefleri karşılayacak şekilde hareket edecek. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından maksimum düzeyde faydalanılarak, enerji maliyetlerinin azaltılması için enerji yönetimi önlemleri alınacaktır.

Finansal Sorumluluk ve Borç Yönetimi

Kamu teşebbüsleri, 2025 yılına ait bütçelerini zabt ederek ilgili bakanlıklara bildirecek ve tüm borçlarını zamanında ödeyerek finansal disipline uyacak. Önemli bir konu olarak, teşebbüsler ürettikleri ürünlerin fiyat ve tarifelerini belirlemede serbest olacak, fakat bu belirlemeler ekonomik programla uyumlu olması gerekecek.

Önde Gelen Yatırımcılar

Yapılan değerlendirmelere göre, en yüksek yatırımı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile 143,2 milyar lira ile gerçekleştirecek. TPAO'yu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile 97,2 milyar lira ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) 45,8 milyar lira ile takip edecek.