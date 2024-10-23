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Kanada Merkez Bankası Faiz Oranını Düşürdü

BoC, politika faiz oranını yüzde 3,75'e çekerek faiz indirimlerine devam etti.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 17:44
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 17:44
Kanada Merkez Bankası Faiz Oranını Düşürdü

Kanada Merkez Bankası'ndan Önemli Adım

Kanada Merkez Bankası (BoC), üst üste gerçekleştirdiği 4. toplantısında politika faiz oranında indirim yaparak, oranı 50 baz puan düşürerek %3,75'e çekti.

Enflasyon Raporu

BoC'nin yayımladığı açıklamada, ülkedeki tüketici enflasyonunun Haziran ayında %2,7 iken Eylül ayında %1,6'ya gerilediği belirtildi. Geniş tabanlı enflasyonist baskıların olmaması, iş dünyası ve tüketici enflasyon beklentilerinin büyük ölçüde normalleşmesine katkı sağladı.

Politika İndiriminin Nedenleri

Yapılan açıklamada, enflasyonun %2 hedefine geri dönmesi ve bu seviyenin korunması amacıyla politika faizinde %1 ile %3 aralığının ortasına yakın bir durum sağlamak için 50 baz puanlık bir indirim yapıldığı ifade edildi.

Gelecek Beklentileri

BoC, eğer ekonomi mevcut tahminlerle uyumlu bir şekilde gelişmeye devam ederse, politika faizinin daha da düşürülmesinin beklenebileceğini kaydetti. Ancak, bu olasılığın zamanlaması ve hızı, gelecek veriler ve enflasyon görünümüne bağlı olacağı vurgulandı.

Son Faiz İndirimleri

Banka, Haziran ayında %5 olan politika faizini 4,75'e düşürerek 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmişti. Bu süreçte Temmuz ve Eylül aylarında toplamda 125 baz puan daha indirim yapılmış oldu.

BoC, enflasyonu kontrol altına almak için önceki dönemlerde yaptığı agresif faiz artışlarının ardından G7 ülkeleri arasında politika gevşetmeye ilk başlayan merkez bankası olarak dikkat çekti.

2022 yılında Kanada'da enflasyon %8,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. BoC, bu durumu kontrol altına almak için Mart 2022'den itibaren 10 kez faiz artışında bulunmuştu. Temmuz 2023'te ise faiz %5'e çıkarak 22 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

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