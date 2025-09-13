Kapalıçarşı Altın ve Döviz Fiyatları: Haftalık TL Verileri

Kapalıçarşı altın türleri ve serbest piyasa dövizlerinin TL bazında bu hafta sonu ve geçen hafta sonu fiyatları ile haftalık ve yılsonu değişimleri.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 11:02
Kapalıçarşı Altın ve Döviz Fiyatları: Haftalık TL Verileri

Kapalıçarşı ve Serbest Piyasa: Haftalık Fiyat Özeti

Fiyatlar (TL) ve Değişim Oranları

Külçe Altın — 2024 Sonu Fiyatı: 2.975,00; Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 4.768,93; Bu Hafta Sonu Fiyatı: 4.857,10; Haftalık Değişim (%): 1,85; 2024 Sonuna Göre Değişim (%): 63,26

Cumhuriyet — 2024 Sonu Fiyatı: 20.180,00; Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 32.202,00; Bu Hafta Sonu Fiyatı: 32.793,00; Haftalık Değişim (%): 1,84; 2024 Sonuna Göre Değişim (%): 62,5

ABD Doları — 2024 Sonu Fiyatı: 35,35; Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 41,25; Bu Hafta Sonu Fiyatı: 41,36; Haftalık Değişim (%): 0,27; 2024 Sonuna Göre Değişim (%): 17

Avro — 2024 Sonu Fiyatı: 36,75; Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 148,51; Bu Hafta Sonu Fiyatı: 148,51; Haftalık Değişim (%): 0; 2024 Sonuna Göre Değişim (%): 32

İngiliz Sterlini — 2024 Sonu Fiyatı: 44,30; Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 55,93; Bu Hafta Sonu Fiyatı: 56,10; Haftalık Değişim (%): 0,32; 2024 Sonuna Göre Değişim (%): 6,63

İsviçre Frangı — 2024 Sonu Fiyatı: 39,04; Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 51,76; Bu Hafta Sonu Fiyatı: 51,91; Haftalık Değişim (%): 0,33; 2024 Sonuna Göre Değişim (%): 2,98

(Sürecek)

