Kapalıçarşı'daki Altın ve Döviz Fiyatlarının Güncel Durumu

Kapalıçarşı'da Yatırım Araçları Üzerine Haftalık Değişimler

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan döviz kurları arasında geçen hafta sonu ve bu hafta sonu itibarıyla TL bazında fiyat değişim oranları dikkat çekiyor. İşte detaylar:

Fiyat Değişim Oranları

Yatırım Aracı 2023 Sonu Fiyatı (TL) Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) Bu Hafta Sonu Fiyatı (TL) Haftalık Değişim (%) 2023 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 1.962,00 2.919,00 2.924,00 0,17 49,03 Cumhuriyet Altın 13.176,00 19.994,00 20.010,00 0,08 51,87 ABD Doları 29,5550 34,2530 34,2830 0,09 16,00 Avro 32,6660 37,6180 37,5140 -0,28 14,84 İngiliz Sterlini 37,6140 44,8900 44,8300 -0,13 19,18 İsviçre Frangı 35,2920 39,8890 39,9850 0,24 13,30

Bu veriler, yatırımcıların piyasa trendlerini analiz etmesine ve kararlarını gözden geçirmesine yardımcı olacaktır. Piyasalardaki dalgalanmalar yatırım stratejilerinde önemli bir rol oynamaktadır.