Kapalıçarşı'daki Altın ve Döviz Fiyatlarının Güncel Durumu

Kapalıçarşı'da Yatırım Araçları Üzerine Haftalık Değişimler
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan döviz kurları arasında geçen hafta sonu ve bu hafta sonu itibarıyla TL bazında fiyat değişim oranları dikkat çekiyor. İşte detaylar:
Fiyat Değişim Oranları
|Yatırım Aracı
|2023 Sonu Fiyatı (TL)
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL)
|Bu Hafta Sonu Fiyatı (TL)
|Haftalık Değişim (%)
|2023 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|1.962,00
|2.919,00
|2.924,00
|0,17
|49,03
|Cumhuriyet Altın
|13.176,00
|19.994,00
|20.010,00
|0,08
|51,87
|ABD Doları
|29,5550
|34,2530
|34,2830
|0,09
|16,00
|Avro
|32,6660
|37,6180
|37,5140
|-0,28
|14,84
|İngiliz Sterlini
|37,6140
|44,8900
|44,8300
|-0,13
|19,18
|İsviçre Frangı
|35,2920
|39,8890
|39,9850
|0,24
|13,30
Bu veriler, yatırımcıların piyasa trendlerini analiz etmesine ve kararlarını gözden geçirmesine yardımcı olacaktır. Piyasalardaki dalgalanmalar yatırım stratejilerinde önemli bir rol oynamaktadır.