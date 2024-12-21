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Kapalıçarşı'daki Altın ve Yabancı Para Fiyatlarında Son Durum

Kapalıçarşı'daki altın ve döviz fiyatlarındaki değişim oranları hafta sonu ve geçen yıla göre değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 11:09
Kapalıçarşı'daki Altın ve Yabancı Para Fiyatlarında Son Durum

Kapalıçarşı ve Serbest Piyasa Piyasalardaki Fiyat Değişimleri

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında fiyatları, son hafta sonu ve geçen yılın sonuna göre önemli değişimler göstermeye devam ediyor.

Fiyatlar ve Değişim Oranları

Aşağıda, 2023 yılı sonu fiyatları ve geçen hafta ile bu hafta sonu fiyatları ile haftalık ve yıllık değişim oranları verilmiştir:

Yatırım Aracı Adı 2023 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2023 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 1.962,00 TL 2.993,00 TL 2.959,00 TL -1,14 0,82
Cumhuriyet Altını 13.176,00 TL 20.303,00 TL 20.075,00 TL -1,12 52,36
ABD Doları 29,5550 TL 34,9500 TL 35,1900 TL 0,69 19,07
Avro 32,6660 TL 36,7460 TL 36,6510 TL -0,26 12,20
İngiliz Sterlini 37,6140 TL 44,2520 TL 44,1800 TL -0,16 17,46
İsviçre Frangı 35,2920 TL 39,1600 TL 39,3910 TL 0,59 11,61

Veriler, yatırımcılar açısından önemli bilgiler sunmakta, yatırım hareketleri için kritik birer gösterge oluşturuyor. Külçe ve Cumhuriyet altınında gözlemlenen değişimler, piyasa dinamiklerini göz önüne alarak yatırım kararları almak isteyenler için önemli bir referans kaynağı niteliğinde.

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