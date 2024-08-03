Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kapalıçarşı'daki Altın ve Yabancı Para Kurları Üzerine Haftalık Değerlendirme

Kapalıçarşı'da işlem gören altın ve yabancı para birimlerinin haftalık değişimleri incelendi.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 11:05
Kapalıçarşı'daki Altın ve Yabancı Para Kurları Üzerine Haftalık Değerlendirme

Altın ve Yabancı Para Birimlerinde Güncel Durum

Yatırımcı rehberine göre, Kapalıçarşı'da işlem gören altın ve yurtdışı para birimlerinin Türk Lirası (TL) bazında fiyatları, geçen hafta ve bu hafta sonu için önemli değişimler göstermiştir.

Fiyat Değişimlerini İnceleyelim

Aşağıda, 2023 yılı sonu fiyatları ile bu hafta sonu fiyatları arasındaki değişim oranları yer almaktadır:

T yatırım Aracı 2023 Sonu Fiyatı (TL) Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) Bu Hafta Sonu Fiyatı (TL) Haftalık Değişim (%) 2022 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 1.962,00 2.530,00 2.595,00 2,57 32,26
Cumhuriyet Altını 13.176,00 16.600,00 17.120,00 3,13 29,93
ABD Doları 29,55 32,96 33,19 0,69 12,31
Avro 32,66 35,80 36,22 1,15 10,88
İngiliz Sterlini 37,61 42,40 42,60 0,47 13,27
İsviçre Frangı 35,29 37,34 38,56 3,27 9,28

Verilere göre, yatırımcılar için önemli olan altın ve döviz kurlarındaki değişimler, durum değerlendirmesinin yanı sıra, gelecekteki yatırımlar için de ipuçları sunmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

O ilde yaşayan öğrenciye dev destek! Onaylandı: Her ay 2000 TL verilecek

İstanbulkart’ı olanın cüzdanını kabartacak gelişme! Para iadesi kampanyası duyuruldu

Konut kredisi alacaklar dikkat! O tarihi bekleyin faizler yüzde 1'den düşecek

Emeliye müjde 09.46'da geldi! Ek zam onayında 7 Ağustos tarihine dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!

SGK arsa ve konut piyasasına el attı! Başvurulara koşun: 692.000 TL'den başlıyor

Konut kredisi alacaklar dikkat! O tarihi bekleyin faizler yüzde 1'den düşecek

Honda Civic'te Ağustos ayı indirimi patlaması! Sürüş keyfinin alasını yaşayacaksınız

İstanbulkart’ı olanın cüzdanını kabartacak gelişme! Para iadesi kampanyası duyuruldu

Ağustos’ta faizler fırladı! 100.000 TL'si olan bu tutarı kazanacak

Dün resmen güncellendi! Emekli promosyonlarına taze revize geldi

O ilde yaşayan öğrenciye dev destek! Onaylandı: Her ay 2000 TL verilecek

İŞKUR kolları sıvadı! Her ay düzenli destek 3.000 TL- 25.000 TL teşvik ödenecek

İş Bankası; Yapı Kredi Bankası ve Deniz Bank’ı sağda bırakarak fırladı! 54.000 TL promosyon ödeyecek

Emeliye müjde 09.46'da geldi! Ek zam onayında 7 Ağustos tarihine dikkat!