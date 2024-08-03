Kapalıçarşı'daki Altın ve Yabancı Para Kurları Üzerine Haftalık Değerlendirme

Altın ve Yabancı Para Birimlerinde Güncel Durum

Yatırımcı rehberine göre, Kapalıçarşı'da işlem gören altın ve yurtdışı para birimlerinin Türk Lirası (TL) bazında fiyatları, geçen hafta ve bu hafta sonu için önemli değişimler göstermiştir.

Fiyat Değişimlerini İnceleyelim

Aşağıda, 2023 yılı sonu fiyatları ile bu hafta sonu fiyatları arasındaki değişim oranları yer almaktadır:

T yatırım Aracı 2023 Sonu Fiyatı (TL) Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) Bu Hafta Sonu Fiyatı (TL) Haftalık Değişim (%) 2022 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 1.962,00 2.530,00 2.595,00 2,57 32,26 Cumhuriyet Altını 13.176,00 16.600,00 17.120,00 3,13 29,93 ABD Doları 29,55 32,96 33,19 0,69 12,31 Avro 32,66 35,80 36,22 1,15 10,88 İngiliz Sterlini 37,61 42,40 42,60 0,47 13,27 İsviçre Frangı 35,29 37,34 38,56 3,27 9,28

Verilere göre, yatırımcılar için önemli olan altın ve döviz kurlarındaki değişimler, durum değerlendirmesinin yanı sıra, gelecekteki yatırımlar için de ipuçları sunmaktadır.