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Kapalıçarşı ve Serbest Piyasa Altın ve Yabancı Para Fiyatları

Kapalıçarşı'da altın fiyatları ve yabancı para birimlerinin TL bazında değişimi.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 11:03
Kapalıçarşı ve Serbest Piyasa Altın ve Yabancı Para Fiyatları

Kapalıçarşı ve Serbest Piyasa Fiyatları

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında fiyatları, geçen hafta sonu ile bu hafta sonu arasında çeşitli değişiklikler göstermiştir. Aşağıda, bu yatırım araçlarının fiyatları ve yüzde değişimleri yer almaktadır.

Haftalık ve Yıllık Değişim Oranları

TLYatırım Aracı Adı 2023 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2023 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 1.962,00 3.015,00 3.031,00 0,53 54,49
Cumhuriyet Altını 13.176,00 20.477,00 20.600,00 0,60 56,34
ABD Doları 29,55 34,29 34,33 0,14 16,18
Avro 32,66 37,21 37,33 0,31 14,28
İngiliz Sterlini 37,61 44,56 44,54 -0,04 18,42
İsviçre Frangı 35,29 39,59 39,50 -0,23 11,94

Görüldüğü üzere, Kapalıçarşı'da işlem gören yatırım araçlarının fiyatlarında önemli değişim oranları yaşandı. Yatırımcılar bu verileri değerlendirmeye alarak yatırım kararlarını gözden geçiriyor.

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