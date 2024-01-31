Kapış kapış satılan otomobiller listesi! O araçlar rekor kırdı

Almanya'da otomobil satışlarındaki artış ve elektrikli araçların pazar payındaki yükselişle birlikte, en çok satan 10 araba modeli belirlendi. Toplamda 2,651,000 adet satışın gerçekleştiği bu dönemde, pandemi öncesi seviyelere ulaşmak henüz mümkün olmamıştır. Elektrikli araçlar ise pazarın %18'ine kadar ulaşarak rekor bir seviyeye erişmiştir.

En çok satan araçlar listesinde birinci sırayı 84,282 adetle VW Golf almıştır. Volkswagen tarafından 42 yıl önce üretilmeye başlanan Golf, Avrupa'nın en çok satan modeli olma ünvanını 42 yıldır korumaktadır. Golf, rakip modellere göre daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olmasına rağmen, lider konumunu sürdürmektedir. İşte detaylar...





EN ÇOK SATAN 10 ARABA MODELİ BELLİ OLDU

Golf modeli, uzun yıllardır tasarımında büyük değişiklik yapmazken, teknoloji konusunda sürekli güncellenmektedir. Midline Plus, Comfortline ve Highline donanım paketleriyle satışa sunulan Golf, elektrikli park freni, yokuş kalkış desteği, start & stop ve ikincil çarpışma freni gibi özelliklere sahiptir. Motor seçenekleri arasında 1.2 TSI 110 PS, 1.6 TDI 90 PS, 1.4 TSI 125 PS, 1.4 TSI 150 PS ve 1.6 TDI 110 PS bulunmaktadır. Tüm motor seçenekleri manuel veya DSG çift kavramalı otomatik şanzımanla tercih edilebilmektedir. Yakıt tüketim değerleri motor ve şanzıman seçeneklerine bağlı olarak 3,8 ila 5,2 litre arasında değişmektedir.





Almanya'da en çok satan 10 araba modeli listesinde ikinci sırayı 59,136 adetle VW Tiguan almıştır. Volkswagen Tiguan, C segmenti bir SUV modelidir ve ilk üretimine 2007 yılında başlamıştır. Tiguan, renk seçenekleri arasında Uranüs grisi, yunus grisi, derin siyah ve yarış mavisi gibi seçeneklere sahiptir. Euro Ncap testinden 5 yıldız alan Tiguan, güvenlik özellikleriyle de dikkat çeker.

Tiguan'in motor özellikleri şu şekildedir: 4 silindirli TSI benzinli motor, 1.5 litre hacme sahiptir ve 1498 santimetreküp büyüklüğündedir. Maksimum beygir gücü 110 (150) / 5000-6000 kW (PS) dv/dk, maksimum torku ise 250 Nm/1500-3500 Nm dv/dk'dir. Elektronik kontrollü direkt dizel enjeksiyon sistemi ve 7 ileri otomatik DSG vites özellikleri bulunmaktadır.

Boyut özellikleri açısından Tiguan'in uzunluğu 4509 milimetre, genişliği 1839 milimetre, yüksekliği 1675 milimetre (tavan rayı dahil), aks mesafesi 2678 milimetre, iz genişliği ön 1579 milimetre, iz genişliği arka 1569 milimetredir. Yakıt tankı kapasitesi 40 litre olup, bagaj hacmi 615 litre ve boş ağırlık 1541 kilogramdır.

Performans özellikleri bakımından Tiguan'ın 0-100 km hızlanması 9.2 saniye, maksimum hızı ise saatte 202 kilometredir. Yakıt tüketimi değerleri şehir içinde 6.4-6.5 litre, şehir dışında 5.1-5.2 litre, karma ortalama ise 5.6 litredir. CO2 emisyonu ise 128 g/km'dir. Tiguan, özellikleri ve performansıyla dikkat çeken bir SUV modelidir.