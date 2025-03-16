Kara Yollarında Çalışmalar: Ulaşımda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Güncel Kara Yolu Durum Raporu

Kara yollarında sürdürülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Trafik işaretleri ve işaretçilerine uyulması, güvenli bir transit için son derece önemlidir.

TEM Otoyolu’nda Yenileme Çalışmaları

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşakları arasında 22:00-06:00 saatleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Aydın-Denizli Otoyolu'nda Ulaşım Düzeni

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde (Buharkent-1 Kavşağı çıkışı) otoyol çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yoldan çift yönlü olarak devam etmektedir.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara Yolu

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan dirayetsiz sürdürülmektedir.

Osmaniye-Gaziantep ve Tokat-Niksar Yolları

Osmaniye-Gaziantep yolunun 15-48. kilometreleri ile Tokat-Niksar yolunun 30-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülmektedir.

Kırşehir-Kırıkkale ve Artvin-Erzurum Yolları

Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Artvin-Erzurum yolunun 1. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilmektedir.

Kırklareli-Çerkezköy ve Bursa-Orhaneli Yolları

Kırklareli-Çerkezköy yolunun 27-29. kilometrelerindeki Halkalı-Kapıkule demir yolu çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Bursa-Orhaneli yolunun 78-82. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü olarak devam etmektedir.

Çankırı-Şabanözü-Çubuk Yolunda Dikkat!

Çankırı-Şabanözü-Çubuk yolunun 39-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü bir şekilde yapılmaktadır.

Bu nedenle, sürücülerin belirtilen yol kesimlerinde dikkatli olmaları ve hız sınırlarına uymaları büyük önem taşımaktadır.