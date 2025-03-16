Kara Yollarında Çalışmalar: Ulaşımda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kara yollarındaki bakım ve onarım çalışmalarında sürücülerin dikkat etmesi gereken hususlar ve güncel durumlar.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 08:41
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 08:41
Kara Yollarında Çalışmalar: Ulaşımda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Güncel Kara Yolu Durum Raporu

Kara yollarında sürdürülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Trafik işaretleri ve işaretçilerine uyulması, güvenli bir transit için son derece önemlidir.

TEM Otoyolu’nda Yenileme Çalışmaları

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşakları arasında 22:00-06:00 saatleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Aydın-Denizli Otoyolu'nda Ulaşım Düzeni

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde (Buharkent-1 Kavşağı çıkışı) otoyol çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yoldan çift yönlü olarak devam etmektedir.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara Yolu

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan dirayetsiz sürdürülmektedir.

Osmaniye-Gaziantep ve Tokat-Niksar Yolları

Osmaniye-Gaziantep yolunun 15-48. kilometreleri ile Tokat-Niksar yolunun 30-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülmektedir.

Kırşehir-Kırıkkale ve Artvin-Erzurum Yolları

Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Artvin-Erzurum yolunun 1. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilmektedir.

Kırklareli-Çerkezköy ve Bursa-Orhaneli Yolları

Kırklareli-Çerkezköy yolunun 27-29. kilometrelerindeki Halkalı-Kapıkule demir yolu çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Bursa-Orhaneli yolunun 78-82. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü olarak devam etmektedir.

Çankırı-Şabanözü-Çubuk Yolunda Dikkat!

Çankırı-Şabanözü-Çubuk yolunun 39-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü bir şekilde yapılmaktadır.

Bu nedenle, sürücülerin belirtilen yol kesimlerinde dikkatli olmaları ve hız sınırlarına uymaları büyük önem taşımaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tren Garlarında Ücretsiz Wi-Fi Dönemi Başladı
2
Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Devlet Tahvili İhalesi Gerçekleştirecek
3
İzmir, Teknoloji ve İnovasyonun Yeni Merkezi Oluyor
4
Brent Petrol, 70 Dolar Bandında Denge Arıyor
5
IPARD III ile 7,2 Milyar Lira Hibe Desteği Müjdesi!
6
Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: Türkiye'de Sıcak Saatler
7
TZOB Başkanı Bayraktar'dan Acil Destek Talebi: Çiftçilerin Ödemeleri Toplu Yapılsın

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı