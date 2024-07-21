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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 08:53
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 08:53
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun 1-3. kilometrelerinde Fırat Viyadüğü genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, her iki yönde kontrollü sağlanıyor.

Aydın Çevre Otoyolu'nun Denizli istikameti Çine-Muğla ayrımındaki Aydın-Muğla bağlantı yolu trafiğe kapatılırken, ulaşım alternatif güzergahlardan sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye batı-Toprakkale kavşakları 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle bant aktarımı yapıldığından, ulaşıma Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor. Bu kesimdeki Toprakkale Gişesi giriş-çıkış kavşak kolları da üstyapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Malkara-Çanakkale yolunun Gelibolu Güney-Lapseki kavşakları kesimi 1-3. kilometrelerinde bulunan 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerindeki bakım-onarım çalışması dolayısıyla her iki yönde sağ veya sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

İstanbul-Ankara yolunun 36-38. kilometrelerinde Sakarya yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bartın-Safranbolu yolunun 2-15. kilometrelerinde asfalt çalışmaları nedeniyle, sürücülerin trafik işaretlerine ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 20-25. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 13-16. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, dikkatli ve tedbirli seyretmeleri gerekiyor.

Çanakkale-Ezine yolunun 15-19. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Köse-Bayburt yolunun 33. kilometresinde (Bayburt Üniversitesi mevkii) yaya üst geçidi yapım çalışması dolayısıyla ulaşım her iki yönde tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

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