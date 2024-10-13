Kara Yollarında Süren Çalışmalar ve Trafik Durumu

Kara Yollarında Durum Değerlendirmesi

Son zamanlarda, kara yollarında sürdürülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde ulaşımda yavaşlamalar yaşanmakta. Sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uyması gerektiği belirtildi.

Önemli Yol Güzergahlarındaki Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, Sakarya-Hendek yolunun 36-38. kilometreleri arasında yürütülen inşaat çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatılmış durumda. Ulaşım, servis yolundan sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nda ise Bahçe-Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Burada ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Ayrıca, Ankara Çevre Otoyolu'nda İvedik-Etlik kavşakları 2-5. kilometrelerinde Samsun istikameti üstgeçit köprüsü ikileme çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatma uygulanıyor; diğer istikamette ise çift yönlü trafik kontrollü bir şekilde işlemekte.

Diğer Güzergahlar ve Çalışmalar

Aydın-Denizli Otoyolu'nda Buharkent1 kavşağı çıkış bağlantı yolu 0-1 kilometrelerinde otoyol çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yoldan trafik akışına izin veriliyor.

İyidere-Rize-Pazar yolunun 0-64. kilometrelerinde ise bakım çalışmaları sebebiyle ulaşım saat 18.00'e kadar her iki yönde tek şeritten kontrollü olarak sağlanmakta.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sürerken, ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Manavgat-Alanya-Güzelbağ-Gündoğmuş yolunun 40-42. kilometrelerinde de çalışma sebebiyle ulaşıma kontrollü izin verilmektedir.

Ayrıca, Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı Devlet yolunun 28-29 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun bir kesimi kapatılırken, diğer kesimden ulaşım iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Son olarak, Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü şekilde sağlanıyor. Ünye Çevre Yolu 6-8. kilometrelerinde ise Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışına kapatma uygulanmakta, diğer tüpten ise iki yönlü geçişe izin verilmektedir.

Tüm sürücülerimizin dikkatl olması ve geçiş güzergahlarını göz önünde bulundurması önerilmektedir.