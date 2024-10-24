Karadeniz'de Palamut Sezonu Canlanıyor

Karadeniz'de Palamut Bereketi Yaşanıyor

Karadeniz'de balık bolluğu, özellikle palamut çeşitleri ile dikkat çekiyor. Bu sezon 1,5 kiloya kadar ulaşan palamutlar, hem balıkçıları hem de tüketicileri sevindiriyor.

Balıkçıların Yüzü Gülüyor

Karadeniz'in tarihi Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan Mehmet Kılıç, avlanan palamutla birlikte tezgahların hareketlendiğini belirtti. "Palamut fiyatları şu an tane başına 120 lira. Hava koşulları düzelince balıkçıların av şansı arttı" diyen Kılıç, palamutun zindandelen ve torik arasında bir boyuta ulaştığını ifade etti.

Palamuda İlgi Yüksek

Balıkçı Abdurrahim Kırbaş, son günlerde hava koşullarının düzelmesiyle birlikte balık avlarının artığını söyledi. "Bir palamut ile dört kişilik bir aileyi doyurabiliyorsunuz" diyerek palamutun tüketimindeki artışa dikkat çekti.

Balık Fiyatları

Balıkçı Halit Bayrak, palamut satışlarının iyi olduğunu ve bu durumun uzun süre daha devam edeceğini belirtti. Vatandaşların balık alırken fiyatların uygun olduğunu düşündüklerini ifade eden Ahmet Doğanay ise tezgahlardaki bolluğun ve fiyatların oldukça iyi olduğunu aktardı.

Tezgahlarda palamut, iriliğine göre 120-150 lira, çipura 150 lira, deniz somonu 200 lira, çinekop 200-300 lira ve barbun 100 liradan satılmakta.

Bu sezon bol miktarda elde edilen palamut, hem ekonomik bir seçenek sunuyor hem de sağlıklı bir beslenme alternatifi oluşturuyor.

Balık bolluğunun yaşandığı Karadeniz'de başta palamut olmak üzere çinekop, barbun, mezgit, istavrit gibi balıklar tezgahları süslüyor. Tarihi Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan Mehmet Kılıç (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Balık bolluğunun yaşandığı Karadeniz'de başta palamut olmak üzere çinekop, barbun, mezgit, istavrit gibi balıklar tezgahları süslüyor. Tarihi Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan Mehmet Kılıç (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.