Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Toplantısı Bükreş'te Gerçekleşti

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu 64'üncü toplantısı, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlendi.

Toplantının ardından konuşan KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Fatih Dönmez, yeşil enerji ve Karadeniz bölgesindeki teknolojik çözümler üzerine işbirliği konularının ele alındığını belirtti. Dönmez, Karadeniz'in enerji kaynakları ve pazarlara ulaşım açısından stratejik bir konumda olduğunu vurgulayarak, bir sonraki toplantının sonbaharda Sırbistan'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Dönmez, aynı zamanda TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili olarak, gelecek toplantıda yeşil enerji, dijital ekonomi ve dönüşüm konularının tartışılması için teklif sunduklarını ifade etti. “Özellikle son yıllarda yapay zekanın bireylere ve ekonomilere etkisini masaya yatıracak bir çalışma önerdik. Karadeniz Ekonomik İşbirliği bölgesinde sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınma için yapay zeka konusunu gündeme getirdik.” dedi.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu 64'üncü toplantısı Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlendi. KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Fatih Dönmez (ortada), toplantıya katıldı.