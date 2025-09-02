DOLAR
KARADENİZBİRLİK: Ayçiçeği Ön Alım Fiyatı 29 Bin Lira

KARADENİZBİRLİK, yağlık ayçiçeği ön alım fiyatını ton başına 29 bin lira olarak açıkladı; fiyat geçen sezona göre yüzde 53 arttı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 10:19
KARADENİZBİRLİK ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı

KARADENİZBİRLİK, yağlık ayçiçeği için ön alım fiyatını ton başına 29 bin lira olarak belirlediğini duyurdu. Karar, üreticilere yönelik piyasa desteği ve fiyat istikrarı sağlama amacıyla alındı.

Genel Müdür Ünal Erarslan’ın değerlendirmesi

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, yaptığı yazılı açıklamada ülke genelinde ayçiçeği hasadının sürdüğünü belirtti.

Geçen sezon üreticilere ton başına 19 bin lira ödeme yapıldığını hatırlatan Erarslan, şu ifadeye yer verdi: "KARADENİZBİRLİK Yönetim Kurulu olarak, bu sezon ayçiçeği ön alım fiyatını, yüzde 53'lük bir artış ile ton başına 29 bin lira olarak belirledik. Bu yıl içerisinde ekim alanlarındaki artışa rağmen meydana gelen kuraklık nedeniyle bölge rekoltesinde verim yüzde 50'yi aşan oranda düştü. KARADENİZBİRLİK olarak, mevcut şartlar çerçevesinde üretici lehine bir kez daha azami gayret gösterdik ve ayçiçeği ön alım fiyatımızı ona göre belirledik."

Erarslan, yeni ürün alım fiyatının üreticiler için hayırlı olmasını dileyerek şu noktaları vurguladı:

"KARADENİZBİRLİK, üretici lehine piyasayı regüle etmeyi ve açıkladığı fiyat ile üreticinin sigortası olmayı sürdürecektir. Ülkemizin mevcut yağlı tohum üretim potansiyelinin istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde artırılması en büyük temennimiz ve beklentimizdir. Bunun için devletçe ödenen destekleme primlerinin artırılması, sulama imkanlarının çoğaltılması, teşvik edici uygulamaların devreye sokulması ile uygun finans şartlarıyla kredi imkanı sağlanması gerekmektedir. Yeni ürün ön alım fiyatımızın üreticilerimiz için hayırlı olmasını diliyoruz."

