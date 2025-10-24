Karasu-Çornomorsk Kardeş Şehir Protokolüyle Sakaryalı İş İnsanları Ukrayna'ya Gidiyor

SATSO, Karasu Belediyesi ve ÜTİK temsilcileri 29 Ekim'de Çornomorsk'ta kardeş şehir protokolünü imzalayacak; 15 Sakaryalı iş insanı ikili ticaret görüşmeleri yapacak.

Protokol ve heyet

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), Karasu Belediyesi ile Üretim ve Ticaret Kurulu (ÜTİK) temsilcileri, 29 Ekimde Ukrayna'ya giderek daha önce başlatılan kardeş şehir protokolünü imzalayacak.

ÜTİK üyesi 15 Sakaryalı iş insanı de ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

SATSO'nun hedefi

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekerek hedeflerinin savaş sonrasında oluşabilecek iş fırsatlarından Sakarya iş dünyasının daha fazla fayda sağlaması olduğunu ifade etti. Altuğ, ikili ticaret görüşmelerinin her iki şehir için de önemli gelişmeler doğuracağını belirtti.

ÜTİK ve liman odaklı strateji

ÜTİK Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Pınar, ihracat ve yurt dışı yatırımlarını öne aldıklarını söyledi. Karasu Limanı'nın genişleme projesi ve planlanan demir yolu hatlarıyla öneminin artacağını, limanın bir lojistik merkezine dönüşeceğini vurguladı.

Pınar, bu yıl ikincisini Odessa'da düzenleyecekleri iş forumuna değinerek bir önceki forumun Mayıs ayında Azerbaycan'da gerçekleştirildiğini hatırlattı. Odessa'daki forumda Türk ve Ukraynalı şirketlerin tanışma ve iş birliği fırsatı bulacağına dikkat çekti.

Pınar, savaş sonrası yeniden inşada Türk şirketlerinin müteahhitlik tecrübesi, iş gücü ve inşaat malzemeleri üretimindeki becerileriyle önemli rol oynayacağını ve Türkiye'nin Ukrayna için önemli bir yabancı yatırımcı olma potansiyeline sahip olduğunu değerlendirdi.

Belediye Başkanı'nın değerlendirmesi

Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, Karasu'nun liman şehri kimliği ve artan potansiyeli nedeniyle Karadeniz'in karşı kıyısındaki aynı özelliklere sahip Çornomorsk ile kardeş şehir teklifine olumlu yaklaştıklarını belirtti. Ön protokolün imzalandığını aktaran Sarı, 29 Ekimde yapılacak ziyaretle ilişkileri hukuki çerçeveye bağlayacaklarını söyledi.

Sarı, Çornomorsk kelime anlamının Karasu olduğunu hatırlatarak iki Karasu'yu birbirine bağlayacaklarını, iş insanlarının şehirde inceleme yapacağını ve karşılıklı belediye ziyaretleriyle iki liman şehrinin ticari ilişkilerinin güçlendirileceğini belirtti.

Sakaryalı iş insanları, ticari faaliyetlerin geliştirilmesi amacıyla Sakarya'nın Karasu ilçesi ile Ukrayna'nın Çornomorsk kentlerinin "kardeş şehir" olmasının ardından ikili ticari görüşmeler gerçekleştirmek üzere bölgeye gidecek. ÜTİK Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Pınar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

