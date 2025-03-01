Karayolları 75. Yılı: Akıllı Ulaşım Sistemleri ile Gelecek Vadediyor

Bakan Uraloğlu, Karayolları'nın 75. yılı kutlamasında akıllı ulaşım sistemlerinin önemini vurguladı ve gelişim hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 20:25
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 20:40
Karayolları 75. Yılı: Akıllı Ulaşım Sistemleri ile Gelecek Vadediyor

Karayolları 75. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda Çarpıcı Açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları'nın 75. kuruluş yıldönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin karayolu ağında önemli hedefler belirledi. Uraloğlu, seyahat sürelerini azaltmak, trafik güvenliğini artırmak ve enerji verimliliği sağlamak amacıyla akıllı ulaşım sistemlerinin yaygınlaştırılmasının gerekliliğine dikkat çekti. Genel Müdürlüğün her bölge müdürlüğüne 17 Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi kurulması planlandığını aktardı.

Yeni Hedefler ve Gelişim Stratejileri

Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün, yüksek hizmet standartlarını sağlayarak geleceğin ihtiyaçlarına uygun projeleri hayata geçirdiğini ifade etti. 2002'den bu yana yapılan yatırımlarla birlikte, bölünmüş yol ağının 6.101 kilometreden 29.730 kilometreye ulaştığını belirtti. 2002 yılına göre trafik kazalarında can kaybının, kaza başına 5,72'den 1,29'a düşmesi, yapılan yatırımların ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.

Mega Projelerle Ulaşımda Dönüşüm

Uraloğlu, Türkiye genelinde hayata geçirilen mega projelerle birlikte, karayolu ulaştırmasında büyük bir dönüşüm sağlandığını vurguladı. Kuzey Marmara, İzmir-İstanbul ve Ankara-Niğde otoyolları gibi prestijli projelerin tamamlandığını aktardı. Bu projelerin, ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı sağladığına dikkat çekti.

Gelecek Vizyonu ve Hedefler

Uraloğlu, 2053 yılına kadar bölünmüş yol uzunluğunu 38.060 kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Ulaşım alanında geliştirdikleri stratejilerle, yakıt tüketiminde ve emisyonlarda azalma sağlanmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi. Karayolları ağında seyahat sürelerini azaltmak ve enerji verimliliğini sağlamak için kapsamlı bir vizyon benimsemiş durumdalar.

Geleceğe Yönelik Taahhütler

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, kurumun gelişen yol teknolojileri ile yerli ve milli projeler üretmeye devam edeceğini belirtti. 2028 yılına kadar toplam 485 kilometre otoyolun hizmete açılacağı bilgisini verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Karayolları Genel Müdürlüğünde...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Karayolları Genel Müdürlüğünde düzenlenen Karayolları 75. Kuruluş Yıldönümü Programına katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Karayolları Genel Müdürlüğünde...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Karayolları Genel Müdürlüğünde düzenlenen Karayolları 75. Kuruluş Yıldönümü Programına katıldı.

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