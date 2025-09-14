Karayolları Yol Durumu: Yapım, Bakım ve Onarım Çalışmaları

Karayollarında güncel durum ve sürücü uyarısı

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, yapım, bakım ve onarım çalışmaları yürütülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Çalışma noktaları ve trafik düzenlemeleri

TEM Otoyolu — Lüleburgaz Kavşağı Kesimi (İstanbul istikameti 0-2. kilometre): Üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor. Edirne istikametinden Lüleburgaz gişelerine çıkış kolu ile Lüleburgaz Gişeleri'nden otoyola girişler kapatılmış olup, çalışmaların 7/24 devam etmesi bekleniyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu (0-7. kilometre): Üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Adana istikametine doğru kontrollü sağlanıyor.

Avrupa Otoyolu — Pınarhisar Kavşağı (K61) - Lüleburgaz 1 Kavşağı (K62) (0-5. kilometre): Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Batı Taşıma yolu (Lüleburgaz istikameti) trafiğe kapatılmış, ulaşım Doğu Taşıma yolundan (Gişeler istikameti) iki yönlü (geliş-gidiş) olarak yürütülüyor.

Gümüşova-Düzce yolu (9-13. kilometre): Üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul-Düzce istikameti trafiğe kapatıldı; ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Selçuk-Kuşadası yolu (0-4. kilometre): Devam eden yol çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Hudut-Dereköy yolu (30-35. kilometre): Üstyapı yenileme çalışmaları yürütülüyor.

Şebinkarahisar-Alucra-Şiran yolu (20-21. kilometre): Menfez yapım çalışmaları nedeniyle Şebinkarahisar istikameti trafiğe kapatılmış; Alucra istikametinde kontrollü trafik akışı sürdürülüyor.

Balıkesir-Kepsut yolu (4-8. kilometre): Yol yapım çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım iki yönlü servis yoluna yönlendiriliyor.

Cide-Doğanyurt-İnebolu yolu (20-40. kilometre): Asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli seyrini ve trafik işaretlerine uyumunu gerektiren düzenlemeler bulunuyor.

Beşikdüzü-Vakfıkebir-Trabzon yolu (13. kilometre): Vakfıkebir Çıkış Kavşak köprüsünde, bölünmüş yolun her iki yönündeki yapılarda yapılacak derz onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Sürücülerden, uyarılara dikkat etmeleri ve işaretlere riayet etmeleri istendi.