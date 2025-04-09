KARDEMİR'de 17. Dönem Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ile Özçelik-İş Sendikası arasında 17. dönem toplu iş sözleşmesi başarıyla imzalandı. İmza töreninde konuşan KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, şirketin çalışanları ile güçlü bir uyum içinde hareket ettiğini vurguladı.

Çalışan Memnuniyeti Öncelik

Demir, konuşmasında, "Her zaman olduğu gibi çalışanıyla barışık bir KARDEMİR yapısının imza altına alındığı bir sözleşmeyi imzalayacağız" dedi. Sürecin uzun sürdüğünü belirtirken, her iki tarafın en iyisini yapmak için çaba gösterdiğini kaydetti.

Karabük’ün Rolü

Karabük'ün ağır sanayi için önemli bir merkez olduğunu ifade eden Demir, "KARDEMİR'in ideallerine ulaşması için çalışanların katkısının büyük olduğunu" vurguladı. "Çalışanının memnun olmadığı bir KARDEMİR'in bir yere gidebileceğine inanmıyoruz" sözleriyle de işçi memnuniyetinin önemine dikkat çekti.

Gelecek Adımları

Demir, bundan sonra fabrikanın iyileştirilmesi ve verimin artırılması konularına odaklanacaklarını belirtti. Ayrıca, "Bu temelde çalışan arkadaşlarımızla elimizden gelen her türlü fedakarlığı beraberce yapacağımıza inancımız tamdır" dedi.

Özçelik-İş Sendikası’ndan Destek

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci ise sendika ile KARDEMİR'in bir aile gibi olduğunu ifade ederek, müzakerelerin rahat geçtiğini belirtti. Değirmenci, bu sözleşmenin çıkardıkları en kolay toplu iş sözleşmesi olduğunu vurguladı.

İkili arasında gerçekleşen bu anlaşma, çalışanların gelecekteki memnuniyetlerini artırmayı ve çalışan-işveren ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor. Konuşmaların ardından taraflar arasında 17. toplu iş sözleşmesi resmen imzalandı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ve Özçelik-İş Sendikası arasında 17. dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ve Özçelik-İş Sendikası arasında 17. dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı.