KARDEMİR ve Infrarail Arasında 11 Milyon Avroluk Ray Satışı Anlaşması

KARDEMİR'den Önemli İhracat Anlaşması

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Infrarail/Cezayir firması ile toplam 11 milyon 826 bin avro tutarında ray satışı anlaşması imzaladığını duyurdu.

İhracat Faaliyetleri Devam Ediyor

KARDEMİR’den yapılan yazılı açıklamada, şirketin yerli ve milli üretim gücünü uluslararası pazarlara taşımaya yönelik ihracat faaliyetlerinin istikrarlı bir biçimde sürdüğü belirtildi. Demir yolu rayı ürün grubundaki ihracatın, küresel ölçekteki etkinliklerini artırdığı ifade edildi.

Anlaşmanın Detayları

Buna göre, ray satışı anlaşmasının teslimat süresi, sözleşme tarihinden itibaren 5 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. 11 Ekim 2024’te duyurulan, toplam 10 milyon 298 bin 600 avro tutarındaki ray ihracatı ise Cezayir’e yönelik kazandıkları ihalenin teslimatlarının 3 ay içinde başarıyla tamamlandığı açıklandı.

KARDEMİR'in Hedefleri

KARDEMİR’in yerli ve milli üretim anlayışıyla geliştirdiği yüksek katma değerli ürünlerle, hem iç piyasada hem de uluslararası alanda tercih edilen bir tedarikçi olma hedefi devam etmekte. Şirketin entegre üretim yapısı, kalite odaklı yaklaşımı ve gelişmiş lojistik kabiliyeti, ihracat alanındaki kapasitesini sürekli artırmayı amaçlamakta.

Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in Değerlendirmesi

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, katma değerli ürünlerin ihracatını artırmaya yönelik adımlarının dünya pazarlarına daha güçlü bir şekilde açılmalarını sağladığını belirterek, "Yerli ve milli üretim anlayışıyla geliştirdiğimiz ürünlerimizin uluslararası ölçekte daha fazla yer bulmasını hedefliyoruz. İhracat faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ile Infrarail/Cezayir firması arasında toplam 11 milyon 826 bin avro tutarında ray satışı anlaşması imzalandığı bildirildi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ile Infrarail/Cezayir firması arasında toplam 11 milyon 826 bin avro tutarında ray satışı anlaşması imzalandığı bildirildi.