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Karpowership, Akıllı Gemilerle Elektrik Sağlama Projesi

Karpowership, akıllı gemilerle veri merkezlerine elektrik sağlama projeleri üzerinde çalışıyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 14:38
Karpowership, Akıllı Gemilerle Elektrik Sağlama Projesi

Karpowership'in Elektrik Sağlama Hedefleri

Karadeniz Holding'in bir parçası olan Karpowership, ABD başta olmak üzere çeşitli ülkelerde veri merkezlerine "akıllı gemilerle" elektrik sağlamayı planlıyor. Bu projelerde yüzer santraller (powership) kullanarak enerji ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Yönetimden Açıklamalar

Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi Yılmaz, Londra'da yaptığı açıklamada, son yıllarda veri merkezlerinden kaynaklanan elektrik talebinin ciddi boyutlara ulaştığını belirtti. Bu talebin özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinde yoğunlaştığını ifade etti.

Yeni Projeler Üzerine Çalışmalar

Yılmaz, ABD'deki veri merkezleri için yüzer santrallerle elektrik üretmeyi hedeflediklerini belirtti. Şu anda ülkede 6 farklı lokasyonda izin çalışmaları sürdürdüklerini ekledi. "Gelecek yılın ortalarına doğru lokasyonlar için izinleri almaya başlayacağız." dedi.

Akıllı Gemi Tasarımı

Yılmaz, "smartship" adını verdikleri akıllı gemi tasarımına son altı aydır yoğunlaştıklarını vurguladı. Veri merkezlerinin elektrik ihtiyacını karşılamak için yenilikçi yaklaşımlar üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Yüzer Santral Faaliyetleri

Karpowership, halihazırda Afrika'da 10, Latin Amerika'da ise 5 olmak üzere toplam 16 ülkede yüzer santrallerle elektrik tedarik etmektedir. Sierra Leone, Gana ve Mozambik gibi gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösterirken, yüzer santral tedariki için Liberya, Kenya ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkelerle görüşmeler yapıldığını bildirdi.

Gelecek Hedefleri

Yılmaz, şu an 40 yüzer santrale sahip olduklarını ve 7 bin megavat kurulu gücü bulundurmaktadır. Hedeflerinin önümüzdeki dönemde bu gücü 10 bin megavata çıkarmak olduğunu ve 2035-2040 dönemine kadar 15-20 bin megavat seviyesine ulaşmayı planladıklarını belirtti.

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