Kars'ta KURGAN Bilgilendirme Toplantısı: Vergi Denetiminde Dijital Dönüşüm

Kars SMMMO ile Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen KURGAN toplantısında sistemin risk temelli denetim ve kayıt dışıyla mücadeledeki rolü ele alındı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 13:27
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:27
Kars'ta KURGAN bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

Toplantı ve katılımcılar

Kars Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (Kars SMMMO) ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı iş birliğiyle Kuruluş Gözetim Analiz Sistemi Uygulaması (KURGAN) hakkında bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Etkinlik, Kars Şehit Albay Şentürk Aydınver Gençlik Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya; Ankara Vergi Kaçakçılığı-2 Denetim Daire Başkanı Arif Güloğlu, Denetim Daire Başkan Yardımcıları Fatma Akdoğan ve Fatih Tarım, Kars SMMMO Başkanı Didem Turhan, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan ve Kars İl Defterdarı Fatih Polat katıldı.

KURGAN'ın hedefleri ve açıklamalar

Toplantının açılışında konuşan Kars SMMMO Başkanı Didem Turhan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sizlere vergi denetiminde yeni bir dönemi temsil eden (KURGAN) Kuruluş Gözetimli Analiz Sisteminden bahsedilecek. KURGAN; ülkemizin vergi güvenliğini artırmayı, işletmelerin mali verilerinin daha doğru ve sağlıklı analiz edilmesini sağlamayı ve risk temelli denetim anlayışını güçlendirmeyi hedefleyen son derece önemli bir dijital dönüşüm projesidir. İşletmelerin mali işlemlerini ve ticari faaliyetlerini anlık olarak analiz eden yapay zeka destekli bir denetim sistemi olan KURGAN sayesinde işletmelerin kuruluş aşamasından itibaren mali verileri izlenebilmekte, sektörel karşılaştırmalar yapılabilmekte, riskli alanlar erken aşamada tespit edilebilmekte ve vergi dairesi ile mükellef arasında daha şeffaf ve sağlıklı bir yapı oluşturulmaktadır. Aynı zamanda bu sistem, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede de güçlü ve etkili bir araçtır"

Turhan sözlerine devam ederek, "KURGAN ile birlikte işletmelerin risk profilleri daha görünür hale gelmiştir. Bu durum, mali müşavirleri klasik muhasebe hizmetlerinin ötesine taşıyarak risk analizi ve önleyici danışmanlık hizmetlerini zorunlu kılmaktadır. İşletmelerin mali yapısını güçlendirmek, kayıt dışını önlemek ve vergi uyumunu artırmak bizlerin rehberliğiyle mümkündür. KURGAN’ın amacı işletmeleri cezalandırmak değil; şeffaf, doğru ve sürdürülebilir bir mali düzen oluşturmaktır" diye konuştu.

Diğer konuşmalar ve kapanış

Programda Kars İl Defterdarı Fatih Polat, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan, Denetim Daire Başkan Yardımcıları Fatma Akdoğan ve Fatih Tarım ile Ankara Vergi Kaçakçılığı-2 Denetim Daire Başkanı Arif Güloğlu söz aldı. Arif Güloğlu, bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaştı.

Toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. Kars SMMMO Başkanı Didem Turhan tarafından katılımcılara Mali Müşavirlerin el emeği çini hediye edildi.

