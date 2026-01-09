Antakya Belediyesi'nde Memurlara 2026 Sosyal Denge Tazminatı

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar ile Bem-Bir-Sen arasında 2026 yılı sosyal denge sözleşmesi imzalandı; memur personele tazminat ve tavan zam sağlandı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 16:11
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 16:11
İmza Töreni ve Sağlanan Haklar

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Memur-Sen’e bağlı Bem-Bir-Sen ile memur personelini kapsayan sosyal denge tazminatı sözleşmesini imzaladı.

İmza protokolü törenine Başkan Yapar, Bem-Bir-Sen Hatay Şube Başkanı Ahmet Kala ve sendika yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Antakya Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında, memurların hayat şartlarının iyileştirilmesine yönelik 2026 yılı sosyal denge sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında, belediyede çalışan memur personellere sosyal denge tazminat desteği sağlandı ve memurların aylık maaşlarına verilebilecek en yüksek tavan ücret olan zamlar yapıldı.

Başkan Yapar imza töreninde, "Tüm personellerimizin hayat şartlarını iyileştirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Tüm memur arkadaşlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Bem-Bir-Sen Hatay Şube Başkanı Ahmet Kala ve yönetim kurulu üyeleri ise, memur çalışanların motivasyonunu önemseyen Başkan Yapar’a teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

