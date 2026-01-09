Siirt TSO'da KOSGEB Girişimci Destek Programı — 2 Milyon TL'ye Kadar Destek

Siirt TSO’da KOSGEB Girişimci Destek Programı bilgilendirme toplantısı yapıldı

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen toplantıda, KOSGEB’in girişimci destekleri kapsamlı şekilde paylaşıldı. Etkinliğe Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Abdülkadir Demirhan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda oda üyesi katıldı.

Programda öne çıkan destek kalemleri

KOSGEB İl Müdürü Öner Erkılıç, 0-3 yaş aralığındaki imalat, yazılım ve bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler için 2 milyon TL’ye kadar destek sağlanacağını açıkladı. Erkılıç, bu desteklerin makine-teçhizat alımı, yazılım giderleri, personel istihdamı ve işletme sermayesi gibi alanlarda kullanılabileceğini belirtti.

Ayrıca Erkılıç, kadın ve genç girişimcilere yönelik 1 milyon TL kredi finansman desteği verileceğini ifade ederek; girişimciliğin teşvik edilmesi ve bölgesel kalkınmanın hızlandırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Başvuru şartları ve değerlendirme süreçleri anlatıldı

Toplantıda, Girişimci Destek Programı’nın başvuru şartları, değerlendirme süreçleri, destek kalemleri ve üst limitleri ayrıntılı şekilde açıklandı. Katılımcıların soruları yanıtlandı ve başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar paylaşıldı.

TSO değerlendirmesi ve kapanış

Siirt TSO yetkilileri, bu tür bilgilendirme toplantılarının girişimciler için büyük önem taşıdığını belirtti. Yetkililer, KOSGEB desteklerinin doğru ve etkin şekilde kullanılmasının Siirt ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI'NDA KOSGEB GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.