2025'te Yaş Çay Rekoltesi 1 milyon 338 bin ton: ÇAYKUR %61,46 ile Lider

Rize Ticaret Borsası verileri açıklandı

Karadeniz'de 2025 yılında üreticiden 1 milyon 338 bin ton yaş çay alındı. Rize Ticaret Borsası verilerine göre, Türkiye'de 2025'te işlenen bu üretimden yaklaşık 256 bin ton kuru çay elde edildi.

Yaş çayın %61,46'sı (822 bin 717 ton) ÇAYKUR tarafından, %38,54'ü (515 bin 945 ton) ise özel sektör tesislerinde işlendi. Açıklanan istatistikler, aynı zamanda son beş yılda yaş çay işleme miktarının yıllık ortalama 1 milyon 370 bin ton seviyesinde seyrettiğini gösteriyor.

2025 yılı rekoltesi, bir önceki yıla göre %7,68 oranında düşüş kaydetti. Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan konuyla ilgili değerlendirmesinde, rekolte düşüşündeki nedenler arasında makinalı tarım uygulamalarındaki eksiklikleri işaret etti.

Erdoğan, "Bir önceki yıla kıyasla yaşanan sınırlı gerilemede: iklim kaynaklı verim düşüklüğü, makineli tarımın evsafa uygun yapılmaması, çay bahçelerinde uygulanan yanlış budama yöntemleri, yanlış gübreleme ve toprak yapısının bozulması gibi sebepler yer almaktadır" dedi.

Başkan Erdoğan ayrıca sektörde dönüşüm çağrısı yaparak, "Son beş yıllık yaş çay işleme verileri, Türkiye çay sektörünün hacim açısından istikrarlı, ancak katma değer ve verimlilik açısından dönüşüme ihtiyaç duyan bir yapıda olduğunu açıkça göstermektedir. Değişen dünya ile birlikte yeme-içme alışkanlıkları da değişmektedir. Bu nedenle sektör olarak şimdiden gerekli adımları atmalı; yeni neslin tüketim tercihlerine uygun, inovatif ve katma değerli çay ürünleri geliştirmeliyiz. Unutulmamalıdır ki ülkemizde üretilen çaylarda herhangi bir pestisit bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Genel veriler, Türkiye çay sektörünün üretim hacmi bakımından görece istikrarlı olduğunu, ancak verimlilik ve katma değer artırımı yönünde planlı adımlar gerektiğini ortaya koyuyor.

