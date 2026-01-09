Gezer Ayakkabı 2026'da Teknoloji ve İhracatla Büyümeyi Hedefliyor

Yayın Tarihi: 09.01.2026 16:33
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 16:33
Türk ayakkabı sektörü, 2025 yılında döviz kuru dalgalanmaları, artan üretim maliyetleri ve yoğun ithalat rekabeti nedeniyle zor bir dönem geçirdi. Sektör temsilcileri, 2025'teki düşüşün ardından 2026'nın toparlanma yılı olabileceğini öngörüyor.

Bu çerçevede Gezer Ayakkabı, mevcut altyapısını güçlendirerek 2026'da teknoloji yatırımları ve katma değerli ihracatla liderliğini sürdürmeyi planladığını açıkladı. Şirket yetkilileri, sektördeki maliyet baskısına karşı inovasyon ve stratejik hamlelerle yanıt vereceklerini belirtti.

Yatırım ve sürdürülebilirlik önceliği

Şirket, PVC, PU ve EVA tabanlı üretim hatlarında yeni yatırımlar yaparak ürün başına ihracat değerini yükseltmeyi hedefliyor. Ayrıca sürdürülebilir hammadde kullanımı ve çevre dostu teknolojilere geçiş öncelikler arasında yer alıyor.

Kapasite ve pazar hedefleri

Gezer Ayakkabı Genel Müdürü Osman Özalp, "Gezer Ayakkabı'nın mevcut gücü, 100 bin metrekare kapalı alanda yıllık 100 milyon çift üretim kapasitesi ve yaklaşık 2 bin 500 çalışanıyla dikkat çekiyor. Şirket, İstanbul ve Bolu'daki tesisleri ile üç lojistik merkezi sayesinde operasyonel verimliliğini koruyor. Şu anda 60'tan fazla ülkeye ihracat yapmaktayız, 2026'da yüksek alım gücüne sahip yeni pazarlarla bu sayıyı 70'in üzerine çıkarmayı amaçlıyoruz" dedi.

Şirketin 2026 stratejisinin üç ana eksende şekillendiğini belirten Özalp, ’’Sratejimiz Dinamik lojistik ağımızı güçlendirerek teslimat sürelerini kısaltmak, EVA ve PU üretiminde sürdürülebilir teknolojilere yatırım yapmak ve niş pazarlara odaklanarak katma değerli ürünleri ön plana çıkarmak. Sektör temsilcileri, 2025’teki düşüşün ardından 2026’nın toparlanma yılı olabileceğini öngörüyor. Gezer Ayakkabı da bu beklentiye paralel olarak, devlet teşvikleri ve teknolojik dönüşümle Türkiye’nin küresel ayakkabı pazarındaki payını artırmaya katkı sağlamayı hedefliyor. Gezer, 2026’da \"Her adımda daha güçlü bir Türkiye\" sloganı ile hareket edecek. 2 binden fazla model çeşitliliğiyle bebekten yetişkine geniş bir yelpazede üretimimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Özetle, Gezer Ayakkabı 2026'da teknoloji odaklı üretim, sürdürülebilir malzeme kullanımı ve lojistik verimlilik ile ihracatta katma değer artırmayı hedefleyerek sektördeki toparlanmadan pay almaya hazırlanıyor.

