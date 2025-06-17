Kars'ta 'Serhat İlleri Bölgesel Ekonomik Forumu' Gerçekleşti

Kars'ta Ekonomik İşbirliği Zirvesi

Kars'ta, Türkiye ve Azerbaycan iş insanlarının katılımıyla 'Serhat İlleri Bölgesel Ekonomik Forumu' gerçekleştirildi. Program, kentin bir otelinde düzenlendi ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Vali Polat: İki Devlet, Tek Millet

Kars Valisi Ziya Polat, burada yaptığı konuşmasında Türkiye ve Azerbaycan'ın “iki devlet, tek millet” anlayışını vurguladı. Polat, "Bizi özel kılan kalplerimizin aynı amaç için atması. Karabağ zaferi, Türkiye'de, Azerbaycan'daki kardeşlerimiz gibi coşkuyla kutlandı. Türkiye, her zaman Azerbaycan'a tüm desteği verdi ve vermeye devam edecek," dedi.

Azerbaycan Büyükelçisi: Yatırım ve İşbirliği Vurgusu

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, ilk kez Kars'a geldiğini belirtirken, “Türkiye, Azerbaycan'a en büyük yatırım yapan ülke” ifadesini kullandı. Mammadov, “Bugüne kadar toplamda 21,5 milyar dolar yatırım yapıldı ve önümüzdeki 3 yıl içinde 6-7 milyar dolarlık yeni yatırımlar planlanmaktadır,” şeklinde konuştu.

KOSGEB ve İki Ülke Arasındaki İşbirliği

KOSGEB Başkan Yardımcısı Vekili Selim Serkan Ercan, KOSGEB'in son 35 yılda Türk KOBİ ve girişimcilere destek verdiğini belirterek, yeşil ve dijital dönüşüm konularında da katkı sunduklarını açıkladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansının Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Memmedov ise ekonomik ve ticari ilişkilerin genişlemesine olan katkılara dikkat çekti.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası: Ekonomik ve Kültürel Bağlar Güçlenecek

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, düzenlenen forumun ekonomik ve kültürel bağları güçlendireceğini dile getirdi. Konuşmaların ardından iki ülkenin iş insanları arasında özel görüşmeler gerçekleştirildi.

Kars'ta Türkiye ve Azerbaycan iş insanlarının katılımıyla "Serhat İlleri Bölgesel Ekonomik Forumu" düzenlendi.

Kars'ta Türkiye ve Azerbaycan iş insanlarının katılımıyla "Serhat İlleri Bölgesel Ekonomik Forumu" düzenlendi.