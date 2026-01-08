Karsan AI CES 2026'da: Otonom ve Akıllı Mobilitede Yeni Dönem

Karsan CES 2026'da Karsan AI vizyonunu dünyaya tanıttı

Karsan, teknoloji dünyasının önde gelen etkinliklerinden CES 2026 kapsamında Karsan AI (Autonomous Intelligence) vizyonunu küresel izleyiciye sundu. Mobilitenin geleceğinde bir adım önde olma hedefiyle markanın akıllı ve otonom çözümleri, Las Vegas fuar alanında teknoloji meraklılarının ilgisini çekti.

Elektrikli mobiliteden akıllı mobiliteye

1967'den bu yana dünyanın önde gelen teknoloji fuarlarından biri olan Consumer Electronics Show (CES) 2026'da Karsan, otonom vizyonunu ve saha kanıtlı teknolojik yetkinliğini uluslararası arenaya taşıdı. Şirket, Electric Evolution yolculuğunun üzerine inşa ettiği Karsan AI yaklaşımını akıllı mobilitenin kapsamlı bir temsilcisi olarak sundu.

Okan Baş, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Biz buna Karsan Autonomous Intelligence (Karsan Otonom Zekası) diyoruz. AI, algılayan, anlık karar veren ve sürekli öğrenen bir mobilite zekâsı olarak konumlanıyor. Gelecek yalnızca elektrikli değil, aynı zamanda akıllı. Bu yaklaşım, şirketimizin yalnızca sıfır emisyonlu araçlar üretmekle yetinmeyip, otonom ve akıllı ulaşım çözümleriyle şehirlerin geleceğini tasarlama vizyonunu ortaya koyuyor. Şirketimizin otonom başarısının sırrı güçlü iş birlikleri ve uçtan uca çözüm yaklaşımında yatıyor. Şirketimiz, teknoloji partneri ADASTEC ile beraber yalnızca otonom bir araç sunmuyor; üretim hattından aracın açık trafikte operasyona girmesine kadar uzanan, regülasyonlarla uyumlu, güvenilir ve sürdürülebilir uçtan uca bir otonom mobilite ekosistemi sağlıyor. Bu nedenle markamızı seçen şehirler, sadece bir ürün değil, güvenilir ve uçtan uca tam hizmet çözümü alıyor".

Global marka hamlesi: CES'i stratejik bir vitrine dönüştürmek

Okan Baş, fuar katılımının marka için sadece bir etkinlikten öteye geçtiğini vurguladı:

"Bu yaklaşım, fuara katılımımızı bir fuar aktivitesinin ötesine taşıyor, global marka olma yolunda güçlü ve stratejik bir teknoloji hamlesine dönüştürüyor. CES 2026 ile, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere, AI ile mobiliteye yaklaşım felsefemizi aktarmış olduk. Böylece fuar alanımızı, markamızın yeteneklerini teknoloji dünyasının kalbinde konumlanan küresel bir vitrine dönüştürdük. Zaten Karsan markalı elektrikli ve otonom araçlarımız, ABD, Kanada gibi Kuzey Amerika pazarlarından, Japonya’ya ve elbette Avrupa’nın birçok ülkesinde zaten hayatın içinde, yaşamın merkezinde yer alıyor. Karsan markalı araçlarla ilgili, dünyanın pek çok ülkesinde insanların olumlu deneyimleri var. Markamızı ve ürünlerimizi biliyorlar. CES’te ise, AI yaklaşımımızı ve mobilitenin yeni çağını temsil eden vizyonumuzu paylaşmayı tercih ettik. Burada biz, AI felsefemizi insanlara anlatırken, CES’teki alanımızı adeta bir vitrin gibi kullanarak, yeni çağın mobilite kavramını CES Fuarı ziyaretçi profiline göre yansıtmak istedik."

Baş, CES aracılığıyla hem markayı yakından tanıyan paydaşlarla buluşmayı hem de markayı yeni kitlelerle teknoloji ve vizyon üzerinden kalıcı biçimde tanıştırmayı hedeflediklerini ekledi.

Otonom projeler, saha başarıları ve hedefler

Karsan'ın sahada elde ettiği veriler ve projeler, şirketin otonom mobilitedeki ilerlemesini somut şekilde ortaya koyuyor. Okan Baş, mevcut başarıları ve hedefleri şu sözlerle özetledi:

"Otonom toplu ulaşım artık bir hayal değil. Bugün markamızın Seviye 4 Autonomous e-ATAK modeli gerçek hayatta, gerçek yolcularla, gerçek trafik koşullarında çalışan bir çözüm. 2021-2024 arasındaki ilk üç yıllık dönemde Avrupa ve ABD’de toplam 7 otonom projeyi hayata geçirdik. Michigan’da açık trafikte ilk yolcularımızı taşıdık; Norveç’in Stavanger kentinde ise tünellerden geçen, zorlu hava koşullarında çalışan ve biletli yolcu taşıyan dünyanın ilk otonom otobüsüne imza attık ve aracımız halen burada biletli yolcu taşıyor. 2025 yılına geldiğimizde ise otonom toplu taşımaya olan ilginin ne kadar hızlandığını çok net görüyoruz. Sadece 2025 yılı içinde, 7 farklı Avrupa ülkesinde 9 yeni otonom projeye imza attık; bunların 5’ini aktif olarak hayata geçirdik. Rotterdam’da Avrupa’nın ilk otonom havalimanı shuttle’ını devreye aldık; İsviçre ve İsveç’te bu ülkelerin açık trafikte yolcu taşıyan ilk otonom otobüslerini hizmete sunduk. Hannover’de ise KBA onayıyla kamuya açık yollarda test sürüşü gerçekleştiren ilk otonom otobüs olduk. Bu ivmeyle, yakında 12 ülkede toplam 16 projeye ulaşacağız. Bugün otonom teknolojide hedefimiz; regülasyonlarla uyumlu şekilde, güvenlik sürücüsünün tamamen ortadan kalktığı gerçek sürücüsüz toplu taşıma sistemlerini hayata geçirmek. Bu doğrultuda Avrupa’da dört yıldır Autonomous e-ATAK modelimizle, şehir içi toplu ulaşımda tam boy otonom çözümler sunarken, Kuzey Amerika’da ise yeni modelimiz Autonomous e-JEST ile daha kompakt ve on-demand service (talep bazlı hizmet) dediğimiz esnek otonom mobilite ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefliyoruz."

Baş ayrıca şirketin saha verilerini paylaştı: 160 bin kilometrenin üzerinde otonom sürüş, 60 binden fazla taşınan yolcu ve yüzde 99,5 başarı oranı, Karsan'ın çözümünün ölçeklenebilirliğini gösteriyor.

Autonomous e-JEST: Ailenin yeni üyesi

Okan Baş, Autonomous e-JEST'in Karsan AI yolculuğundaki önemine dikkat çekti:

"Autonomous e-ATAK ile elde ettiğimiz dört yıllık saha tecrübesini, yedi yıldır şehir içi toplu ulaşımda global bir referans haline gelen e-JEST ile birleştirdik. Autonomous e-JEST’i Ekim ayında Busworld’de, Kasım ayında ise Kuzey Amerika’da tanıttık. Bugün Autonomous e-JEST, Karsan AI ailesinin en yeni ve en güçlü üyelerinden biri olarak sahneye çıkıyor. Kuzey Amerika’dan aldığımız ilk 10 adetlik sipariş de bu yaklaşımın pazarda karşılık bulduğunu gösteriyor. Avrupa’da daha büyük ölçekli otonom ihtiyaçlar için Autonomous e-ATAK, Kuzey Amerika’da ise daha kompakt ve esnek çözümler için Autonomous e-JEST ile ilerliyoruz. Avrupa’da kanıtladığımız bu başarıyı, ABD pazarında da aynı disiplin ve uzun vadeli bakış açısıyla ölçekliyoruz."

Şirket, FMVSS ve Altoona testlerini başarıyla tamamlayarak ABD pazarına hazırlanırken, Kuzey Amerika'da yaklaşık 200'e yakın elektrikli araç ile aktif operasyon yürütüyor.

Geleceğin mobilitesi: Elektrikli, akıllı ve otonom

Son olarak Okan Baş, otonom toplu taşımaya yönelik stratejik bakışı özetledi:

"Dünya genelinde sürücü bulma zorlukları ve artan operasyonel maliyetler, şehirleri otonom çözümlere yönlendiriyor. Biz de şirket olarak bu dönüşümü regülasyonlarla uyumlu, güvenli ve sürdürülebilir şekilde yönetiyoruz. Hedefimiz, regülasyonların gelişimine paralel olarak, güvenlik sürücüsünün tamamen ortadan kalktığı gerçek sürücüsüz toplu taşıma sistemlerini hayata geçirmek. Karsan AI vizyonu tam olarak bu geleceği temsil ediyor. Şirket olarak CES 2026’da bir kez daha net bir mesaj verdik: Geleceğin mobilitesi yalnızca elektrikli değil; aynı zamanda akıllı, otonom ve insan hayatına gerçek değer katan bir yapı olacak. Ve markamız, bu gelecekte bir adım önde olmaya devam edecek".

