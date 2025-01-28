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Kaş'ın 'Kör Duman'ı Tarımda Bereket Sağlıyor

Kaş'taki yoğun sis, örtü altı tarımını destekleyerek çiftçilere yüksek verim sunuyor. Çiftçiler, 'kör duman'ın sağladığı avantajları değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 09:50
Kaş'ın 'Kör Duman'ı Tarımda Bereket Sağlıyor

Kaş'ta Tarımla İlgili Doğal İklim Değişimi

Antalya'nın Kaş ilçesinde, akşam saatlerinde ortaya çıkan ve sabah öğle saatlerine kadar etkisini sürdüren yoğun sis, yerel çiftçiler için önemli bir fırsat sunuyor. Halk arasında "kör duman" olarak bilinen bu doğa olayı, örtü altı tarımına oldukça elverişli bir iklim sağlayarak, tarımsal verimliliği artırıyor.

Kasaba Ovası'nda Tarımsal Faaliyetler

Kasaba Ovası'nda, yılın altı ayı boyunca etkili olan yoğun sis, yaklaşık 40 bin dönüm alanda tarımsal faaliyetleri destekliyor. Ovanın etrafı yüksek dağlarla çevrili olup, bu durum havanın nemlenmesini ve sıcaklığın korunmasını sağlıyor.

Çiftçiler 'Kör Duman' Faydalarını Anlatıyor

Kapya biber üreten çiftçi Arif Süer, "Bizim 'kör duman' dediğimiz yoğun sis, nisan sonuna kadar devam ediyor" diyerek, bu doğal olgunun kapya biber üretimindeki olumlu etkilerini vurguladı. Süer, "Bu sis, ürünlerimizin rengini, büyümesini ve tadını olumlu yönde etkiliyor. Kapya biberimiz, diğer yerlerde yetişenlere göre daha kaliteli hale geliyor," dedi.

Üretimin Artmasıyla Göç Eğilimleri Değişiyor

Süer, üretim artışı sayesinde bölgenin tarımsal gelişiminin ivme kazandığını ve göç alan bir yer haline geldiklerini belirtti. "Tarımsal ilaç kullanmadan biyolojik mücadele yöntemleriyle biberlerimizi koruyoruz,” diyen Süer, elde ettikleri ürünlerin yurt içinde ve dışında takdir edildiğini aktararak, sağlıklı tarım uygulamalarına dikkat çekti.

Yerel Halkın Görüşleri

Bölge sakinlerinden Zühra Süer, çocukları gibi özenle yetiştirdikleri kapya biberleri gönül rahatlığıyla tüketime sunduklarını ifade etti. Yerel halktan Ahmet Bayrakçıoğlu, "Her sabah kör dumanla uyanıyoruz. Bu sis, Kasaba ovasının iklimini ılıman hale getiriyor," diyerek bu doğal olayın avantajlarına dikkat çekti.

Ayrıca, Akif Emre de, "Sis nedeniyle çocukların okula gitmesi zor oluyor, ancak bu yoğun sis aynı zamanda tarım için bereket getiriyor," şeklinde görüşlerini belirtti.

Sonuç olarak, Kaş'taki kör duman, hem ziraatın gelişmesine olanak tanıyor hem de çiftçilerin yaşam kalitesini artırıyor.

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