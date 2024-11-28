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Kasımda Ekonomik Güven Endeksi Yüzde 0,9 Düştü

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayında ekonomik güven endeksinin yüzde 0,9 azaldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 10:11
Kasımda Ekonomik Güven Endeksi Yüzde 0,9 Düştü

Ekonomik Güven Endeksi Kasımda Düşüş Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ait ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Kasım ayında endeks, bir önceki aya göre %0,9 azalarak 97,1 seviyesine geriledi.

Tüketici ve Sektör Güven Endekslerindeki Değişim

Ekim ayında 98 olan endeksin düşüşü, tüketici güvenini de etkiledi. Tüketici güven endeksi, kasımda %1 azalarak 79,8 değerine düştü. Öte yandan, reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi %1,2 artışla 103,4 seviyesine ulaştı.

Hizmet sektörü güven endeksi ise %2,9 azalarak 111'e düştü. Perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,9 artışla 111,7, inşaat sektörü güven endeksi ise %1,7 artış göstererek 87,8 değerini aldı.

2023-2024 Döneminde Ekonomik Güven Endeksi Verileri

2023-2024 dönemi itibarıyla aylık bazda ekonomik güven endeksi verileri şu şekildedir:

  • Ocak - 99,5 (2023), 99,4 (2024)
  • Şubat - 99,1 (2023)
  • Mart - 98,9 (2023), 100 (2024)
  • Nisan - 102,4 (2023), 99 (2024)
  • Mayıs - 103,8 (2023), 98,2 (2024)
  • Haziran - 101,3 (2023), 95,8 (2024)
  • Temmuz - 99,4 (2023), 94,4 (2024)
  • Ağustos - 94,2 (2023), 93,1 (2024)
  • Eylül - 95,5 (2023)
  • Ekim - 96,6 (2023), 98 (2024)
  • Kasım - 95,3 (2023), 97,1 (2024)
  • Aralık - 96,4 (2023)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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