Kasko ücretlerine 2024 ayarı: Dev zam açıklandı

2022 senesi ve bir önceki yıla bakılarak kasko fiyatlarında artışlar yaşanırken 2021'in ortalarında yüzde 250'kere varan kasko primlerindeki yükseliş dikkat çekti. Araç fiyatlarının aşırı yükselmesiyle o dönemde ortalama 100 bin TL olan araçların hızlı şekilde çıkmasıyla 700 bin TL seviyelerine geldi.

Ticari Bakanlığı'ndan gelinen önlemler üzerine ikinci el araç rakamlarında hızlı düşüş yaşanarak sıfır araç bulmak ise kolay hale geldi. İkinci el araçta fiyatlar dahada düşüşe geçerken sigorta şirketlerinin önünü görmesi için çalışma başlatıldı. Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı'dan açıklamalar geldi. Geçtiğimiz seneye bakılarak yaşanan artışla beraber 2021 yılında kaskoda şirketlerde artış görüldü. 100 bin TL'lik bir araç için 100 bin TL üzerinden hesaplamalar yapılırken aracın değeri 400 bin TL olduğunda 100 bin TL prim alınarak hasar ödemek zorunda olan şirketlerde artışların önüne geçildiği duruma değindi.





20 BİN TL KASKOYA 60 BİN TL FİYAT

Gelen şikayetler üzerinde değerlendirme yapılırken önünü görmeyen şirketler poliçe yapmıyor demek yerine fiyatlar vermeye başlandı. Ortalama olarak 20 bin TL olan kasko için 50-60 bin TL fiyatlar yaşandı.