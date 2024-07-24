Kaspersky'den Dijital Ödemelerde Güvenlik Uyarısı

Kaspersky Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Tüketici Kanalı Başkanı Seifallah Jedidi, dijital ödemelerin artan popülaritesi ile birlikte güvenlik önlemlerine olan ihtiyacın da arttığını vurguladı. Jedidi, "Online alışverişlerde, temel siber güvenlik uygulamalarını benimsemek, kullanıcıların kötü amaçlı bağlantılara tıklama risklerini azaltır," dedi.

Dijital Finansal Trendler ve Tehditler

Kaspersky'nin yaptığı açıklamaya göre, finansal işlemler giderek dijitalleşiyor. Bankacılık uygulamaları, dijital cüzdanlar ve kripto paralar gibi yenilikler kullanıcılar için hızlı ve erişilebilir fırsatlar sunarken, aynı zamanda siber suçlara karşı savunmasız hale gelinmesine yol açıyor.

Kimlik Avı Tehdidi

Kaspersky'nin araştırmasına göre, 2023 yılında kimlik avı saldırıları, kurumsal kullanıcıların %27'sine ve ev kullanıcılarının %30'una hedef aldı. Bu saldırılar genellikle, kullanıcıları harekete geçmeye ikna eden sahte e-postalar ile başlıyor.

Jedidi, "Hesap bilgilerinizi paylaşmadan önce iki kez kontrol edin ve resmi web sayfalarını kullanın," diye ekledi.

Truva Atlarına Dikkat!

Kullanıcılar, yasal uygulamalar gibi görünen Truva atlarına karşı dikkatli olmalı. Kaspersky uzmanları, bankacılık uygulamalarını yalnızca resmi mağazalardan indirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, kötü amaçlı yazılımların SMS üzerinden tek kullanımlık şifreleri çaldığını hatırlatıyorlar.

Güvenli İnternet Kullanımı

Kaspersky, halka açık Wi-Fi yerine 4G kullanımı ve VPN aracılığıyla güvenli interneti tavsiye ediyor. Aynı zamanda, kullanıcıların cihazlarını benzersiz şifreler ile kilitlemesinin önemi de vurgulanıyor.

İleri Düzey Güvenlik Önlemleri

Seifallah Jedidi, dijital ödemelerin güvenliğini artırmak için, siber güvenlik çözümlerinin yüklenmesi, düzenli tarama yapılması ve yazılımların güncellenmesi gibi uygulamaların benimsenmesini önerdi.

Kaspersky, kullanıcıların çevrimiçi bankacılık ve alışveriş deneyimlerini güvenli hale getiren "Safe Money" adlı özel bir özelliğe sahip güvenlik yazılımlarını kullanmalarını tavsiye ediyor.