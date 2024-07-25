Kaspersky'den Paris'teki Wi-Fi Güvenliği Uyarısı

Kaspersky'den Güvenlik Uyarısı

Kaspersky, Paris'teki Wi-Fi ağlarının güvenliği konusunda kaygı verici bir rapor yayımladı. Şirketin GReAT META Araştırma Merkezi'nin Direktörü Amin Hasbini, özellikle Yaz Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları öncesinde bu konunun önemine dikkat çekti.

Analiz Sonuçları

Yapılan analizler, şehirdeki yaklaşık 25 bin ücretsiz Wi-Fi noktasının %25'inin yetersiz şifreleme ile korunduğunu veya hiç şifreleme kullanılmadığını ortaya koydu. Bu da, kullanıcıların kişisel ve finansal bilgilerini tehlikeye atıyor.

Hassas Kullanıcı Verileri Riskte

Analiz edilen 47 bin 891 sinyal kaydı arasında, yalnızca %6'sının en güncel WPA3 güvenlik protokolünü kullandığı tespit edildi. Hasbini, "Açık ve yanlış yapılandırılmış Wi-Fi ağları, şifrelerin, kredi kartı bilgilerinin ve diğer hassas verilerin çalınması açısından suçlular için cazip bir ortam sunuyor," dedi.

VPN Kullanımının Önemi

Kaspersky uzmanları, kullanıcıların halka açık Wi-Fi ağlarına bağlandığında ekstra güvenlik katmanları sağlaması için Sanal Özel Ağlar (VPN) kullanmalarını öneriyor. VPN, cihaz ile internet arasında güvenli bir bağlantı oluşturarak verilerin çalınmasını engelliyor.

Öneriler

Ayrıca, halk arasında sıkça kullanılan Wi-Fi ağları üzerinden hassas veri işlemlerinden kaçınılması, bağlanılan ağın doğrulanması, güvenlik duvarının etkinleştirilmesi, güçlü şifrelerin kullanılması ve dosya paylaşımının kapatılması gerektiği vurgulandı.

Kaspersky uzmanları, Yaz Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik oyunlarının açılışı öncesi Paris'te yaklaşık 25 bin ücretsiz Wi-Fi noktasını analiz etti. Şirketten yapılan açıklamaya göre analizler, ağların neredeyse yüzde 25'inin zayıf şifrelemeye sahip olduğunu veya hiç şifreleme kullanmadığını, kullanıcıların kişisel ve bankacılık verilerinin çalınmasına karşı savunmasız hale getirdiğini ortaya koydu. Analiz edilen ağların sadece yüzde 6'sı en son WPA3 güvenlik protokolünü kullanıyor.