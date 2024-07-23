Kaspersky, Hedefli Kimlik Avı Saldırılarını Tespit Etti

Kaspersky'den Yeni Kimlik Avı Tehdidi

Kaspersky, son dönemde ortaya çıkan kimlik avı saldırılarında önemli bir artış tespit etti. Uzmanlar, bu yeni tehditin özelliklerini ve alınması gereken önlemleri kamuoyuyla paylaştı.

Kaspersky Uzmanı Roman Dedenok'un Görüşleri

Kaspersky uzmanı Roman Dedenok, "Bu gelişen tehditle mücadele etmek için, teknolojik gelişmelere ayak uyduran ve yöntem ile hizmetlerin bir kombinasyonunu kullanarak güvenlik önlemleri uygulamak oldukça önemlidir," dedi.

Hedefli Kimlik Avı ve Tekniği

Kimlik avı saldırıları, geleneksel toplu oltalama e-postalarından farklılık gösteriyor. Hedefli kimlik avı (spear phishing) saldırıları, bireylerin kişisel bilgilerine odaklanarak detaylı ve inandırıcı mesajlar içeriyor. Böylelikle saldırılar daha etkili hale geliyor.

Gelişmiş Tekniklerle Yapılan Saldırılar

Kaspersky araştırmalarına göre, mart ve mayıs arasında hibrit kimlik avı e-postalarında önemli bir artış kaydedildi. Bu, saldırganların “yapay zeka” destekli araçları kullanarak e-posta içeriklerini kişiselleştirdiğini ve daha az maliyetle daha etkili saldırılar düzenlediğini gösteriyor.

Siber Güvenlikte Önlemler

Kaspersky, çalışanların kimlik avı saldırılarını tanıma yeteneklerini geliştirmek ve verilerini korumak için çeşitli önerilerde bulundu. Bu önlemler arasında, temel siber güvenlik eğitimi, tatbikatlar ve güvenlik yazılımlarının kullanımı yer alıyor. Şirket, Microsoft 365 gibi bulut hizmetlerinin de korunmasını tavsiye ediyor.

Özetle, Kaspersky uzmanları, hedefli kimlik avı saldırılarının artışına karşı ciddiyetle dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Gelişen tehditlere karşı proaktif yaklaşımlar ve güncel teknolojilerle güvenlik sağlanması gerektiğini belirttiler.