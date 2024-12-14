Katar-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı, Suriye'deki Değişimle Yeniden Gündemde

Katar-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı Gündemde

Suriye'de 61 yıllık Baas Rejiminin devrilmesi, 2009'da rafa kaldırılan 'Katar-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı' projesini yeniden gündeme getirdi. AA muhabirine konuşan uzmanlar, bölgedeki güvenlik, yatırım ortamı ve istikrar konularının önemine değinirken, değişen enerji dinamiklerini de analiz etti.

Katar'ın Doğal Gaz Rezervleri

SETA Vakfı araştırmacısı Büşra Zeynep Özdemir, Katar'ın doğal gaz bakımından önemli bir ülke olduğunu belirterek, ülkenin yaklaşık 25 trilyon metreküple dünyanın en büyük üçüncü doğal gaz rezervine sahip olduğunu vurguladı. Katar, Rusya'nın ardından dünyanın en fazla doğal gaz ihraç eden ikinci ülkesi konumunda. Ülkenin doğal gaz ihracatı ağırlıklı olarak sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) formunda gerçekleşiyor.

Projenin Zorlukları

Özdemir, 2004'te faaliyete geçen Dolphin Gas projesinin Katar'ın gaz ihraç ettiği tek boru hattı olduğunu hatırlatırken, bu hattın toplam uzunluğunun 370 kilometreyi bulduğunu bildirdi. Ancak, Katar-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı projesinin, Esad rejiminin karşı çıkması ile birlikte uzun bir süre rafa kaldırıldığını ifade etti.

Gaz Talebi ve Finansman Zorlukları

Özdemir, projenin maliyetinin yüksek olduğunu ve uluslararası piyasalarda doğal gaz fiyatlarının kritik önem taşıdığını belirterek, Türkiye'nin yüksek doğal gaz talebi oluşturmasının önemli olacağını ifade etti. Almanya'dan sonra en fazla doğal gaz ithal eden ülke olan Türkiye, aynı zamanda Rusya, İran ve Azerbaycan ile uzun dönemli doğal gaz kontratlarına sahiptir.

Avrupa'nın Enerji Geleceği

Özdemir, Avrupa'nın 2050 Net Sıfır Emisyon hedefleri doğrultusunda kömürün yerini doğal gaz yakıtlı santrallerin alabileceğini belirterek, bu süreçte Katar'dan gelecek gazın alıcı bulma ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı.

Suriye'nin İstikrarı ve Gelecek Beklentileri

Columbia Üniversitesi Küresel Enerji Politikası Merkezi uzmanı Anne-Sophie Corbeau, boru hattının hayata geçmesinin 2030'u bulabileceği belirtti. Corbeau, Suriye'nin istikrarsız yapısının bu projede hala büyük bir engel olduğuna dikkat çekti.

Corbeau, “Suriye henüz istikrardan uzak” diyerek, ülkedeki gaz talebinin bağımsız olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti. ABD'li LNG ihracatçılarının Avrupa pazarına yönelik rekabetine de vurgu yaptı.