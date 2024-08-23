Katılım Bankalarının Aktif Büyüklüğü 2,26 Trilyon Liraya Ulaştı

2023'ün ilk yarısında katılım bankaları, aktif büyüklüklerini %10,9 artırarak 2 trilyon 262 milyar 316 milyon liraya yükseltti.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) verilerine göre, 2023 yılı sonunda aktif büyüklüğü 2 trilyon 40 milyar 850 milyon lira olan katılım bankaları, ilk altı ayda düzenli bir büyüme gösterdi.

Artış Rakamları ve Sektörel Dağılım

Ocak-haziran döneminde, aktif büyüklüğün yanı sıra bankacılık sektöründe katılım bankalarının payı %8,06'ya yükseldi. Toplanan fonlar %3 artışla 1 trilyon 562 milyar 553 milyon liraya, kullandırılan fonlar ise %12,8 artışla 1 trilyon 196 milyar 11 milyon liraya çıktı.

Farklı Bankaların Başarıları

Bu raporda en yüksek aktife sahip banka 761,2 milyar lira ile Kuveyt Türk olurken, onu 389,1 milyar lira ile Ziraat Katılım ve 349 milyar lira ile Vakıf Katılım izledi. Ayrıca, en yüksek net karı 15,4 milyar lira ile Kuveyt Türk elde etti.

Gelecek Vizyonu ve Stratejik Hamleler

TKBB Genel Sekreteri İsmail Vural, sektörde 2024'te yeni bir dijital katılım bankası kurulmasının beklendiğini belirtti. Bu yeni bankanın, pazar payını artırma ve müşteri kapsayıcılığını geliştirme hedefinde olacağı vurgulandı.

Dijitalleşme ve Müşteri Sayısı

Katılım bankalarının dijital müşteri sayısı Haziran 2024 itibarıyla 5,5 milyona ulaştı. Mobil bankacılık, bankacılık uygulamalarında önemli bir kanal haline geldi. Bankaların dijital altyapı yatırımları, müşteri ediniminde büyük bir ivme kazandırdı.

KOBİ Destekleme Çabaları

Katılım bankaları, KOBİ'lere yönelik finansman desteğini artırarak toplam 474,5 milyar lira destek sağladı. Bu destek, KOBİ'lerin katılım finans ilkeleri çerçevesinde finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Stratejik Hedefler ve Eğitimler

TKBB, katılım bankacılığının 2025 hedefleri doğrultusunda müşteri sayısını ve pazar payını artırmayı planlıyor. Eğitim programları ve sertifikasyon faaliyetleriyle alanında nitelikli uzmanların yetiştirilmesi hedefleniyor.

Katılım bankaları, ocak-haziran döneminde aktif büyüklüklerini yüzde 10,9 artışla 2 trilyon 262 milyar 316 milyon liraya çıkardı. Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri İsmail Vural, açıklamalarda bulundu.