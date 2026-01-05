DOLAR
Kaya: En az %30 Refah Payı Eklenmeden Zam Kabul Edilmeyecek

DMK Başkanı Osman Kaya, memur ve emeklilere en az yüzde 30 refah payı eklenmeden yapılacak zamları kabul etmeyeceklerini açıkladı; talepler Hazine önünde açıklandı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 18:00
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 18:00
Kaya: En az yüzde 30 refah payı eklenmeden yapılacak hiçbir artışı kabul etmiyoruz

Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, artan hayat pahalılığı ve düşen alım gücü nedeniyle kamu çalışanları ile memur emeklilerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde yaptığı eylemde taleplerini yineledi.

Eylem, Devlet Memurları Konfederasyonu öncülüğünde; "Adil Ücret, Onurlu Yaşam" sloganıyla düzenlenen basın açıklamasıyla sürdü. Kaya, memur ve memur emeklilerinin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını vurguladı ve yetkililere çağrıda bulundu.

Açıklamada öne çıkanlar

Osman Kaya, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranını ve memurlara yansıtılan zam oranını eleştirerek şunları söyledi: "Az önce TÜİK tarafından ilan edilen enflasyon oranı yüzde 0,89 olarak açıklanmıştır. Bu rakamın neticesinde memura reva görülen zam oranı ise yüzde 18,61 seviyesinde kalmıştır." Kaya, bu rakamların çalışanların yaşam koşullarındaki erozyonu gizleyen matematiksel kılıf olduğunu belirtti.

Kaya, yetkili konfederasyonun toplu sözleşme masasında imza attığı oranları eleştirerek, alınan zamların memur ve emeklinin mağduriyetini gideremediğini ifade etti: "Enflasyonla mücadele adı altında uygulanan politikalar, memuru ve emekliyi geçim sıkıntısı ile baş başa bırakmıştır."

Talepler ve öneriler

Kaya, memur ve memur emeklilerinin taleplerini şu şekilde sıraladı:

• En az yüzde 30 refah payı: "En az yüzde 30 refah payı eklenmeden yapılacak hiçbir artışı kabul etmiyoruz."

• 2023 refah payının yansıtılması: "2023’te verilen refah payı taban aylıklara derhal yansıtılmalı ve emekli maaşlarına dahil edilmelidir."

• Vergi ve gider destekleri: Memura hakkaniyetli zam yapılmıyorsa, elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet faturalarının bir kısmına devlet desteği sağlanması gerektiği belirtildi.

• Sosyal yardım ve ulaşım: Tüm kamu çalışanlarına toplu ulaşımın ücretsiz hale getirilmesi, lojman tahsisi veya lojman bulunmayan bölgelerde kısmi kira desteği talep edildi.

• Ek gösterge ve ikramiye: "3600 Ek Gösterge, söz verildiği gibi birinci dereceye gelen tüm memurlara ayrımsız ve amasız biçimde uygulanmalıdır. Yılda ikisi dini bayramlarda olmak üzere, dört defa birer maaş ikramiye verilmelidir."

Ek ekonomik veriler

Kaya, ücretlerin yetersizliğini vurgularken şu rakamları paylaştı: açlık sınırı 30 bin 143 lira, yoksulluk sınırı 98 bin 188 lira. Bu veriler bağlamında memur maaşlarıyla yaşam koşulları arasındaki uçurumun büyüdüğünü ifade etti.

Basın açıklaması, memur ve memur emeklilerinin ekonomik taleplerine dikkat çekilmesi ve yetkililerden somut adımlar beklenmesi çağrısı ile sonlandırıldı.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

