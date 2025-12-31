DOLAR
Aydın’da Yılın Son Günü Kuruyemişçilere Akın: Tuğba Kuruyemiş’te Yoğunluk

Aydın'da 2025 yılının son gününde vatandaşlar Tuğba Kuruyemiş başta olmak üzere kuruyemişçilere akın etti; sabahtan akşama kadar süren yoğunluk yaşandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 15:50
Sabahın erken saatlerinden akşama kadar süren alışveriş hareketliliği

Aydın’da vatandaşlar 2025 yılının son gününde caddeleri ve mağazaları doldurdu. Yeni yılı sevdikleriyle evde karşılamak isteyenler, gün boyunca alışveriş yapmayı tercih etti.

Merkezi Aydın’da bulunan ve 120’nin üzerinde şubesi bulunan Tuğba Kuruyemiş mağazalarında sabahın erken saatlerinde başlayan yoğunluk akşama kadar sürdü. Aydın’ın cadde ve sokaklarında yılın en yoğun günlerinden biri yaşandı.

Yeni yıla evde ailesi ve sevdikleriyle girecek olanların tercihlerinde fındık, fıstık, çiğdem, leblebi, kabak çekirdeği, incir, badem, ceviz, Antep fıstığı ve Türk kahvesi öne çıktı. Gün boyu süren alışverişte bu ürünler en çok talep edilenler oldu.

