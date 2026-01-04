DOLAR
Başkan Alan: KOBİ Destekleri İş Dünyamıza Hayırlı Olsun

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, KOSGEB ve Bakanlık destekleriyle KOBİ'lere sağlanan kredi ve hibe desteklerinin iş dünyasını memnun ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 13:57
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 13:57
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, KOSGEB ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan destek paketinin iş dünyasında olumlu karşılandığını belirtti.

Kredi ve KOSGEB desteğinin kapsamı

Alan, "Reel sektörün desteklenmesi ve KOBİ’lere uygun şartlarda finansman desteği sağlanmasına yönelik taleplerimizin kabul görülerek kredi desteği verilmesi iş dünyasını memnun etmiştir" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın 2026 yılında daha fazla girişimciyi üretime ve yeniliğe kazandırmayı hedefleyen açıklamalarının ardından, KOSGEB aracılığıyla girişimcilere 2 milyon TL’ye kadar destek sağlanacağı duyuruldu. Alan, bu kararın reel sektör ve iş dünyası açısından önemine vurgu yaptı.

Hedeflenen alanlar ve gider kalemleri

Alan şunları ifade etti: "Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na reel sektörün desteklenmesi ve KOBİ’lere uygun şartlarda finansman desteği sağlanmasına yönelik taleplerimizin kabul görülerek kredi desteği verilmesi iş dünyasını memnun etmiştir. Alınan kararla birlikte KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği ile imalat, bilişim, bilimsel araştırma alanlarında faaliyet gösteren girişimcilere, personel, yazılım, makine-teçhizat ve kalıp, hizmet alımı giderlerine katkı sunulacaktır".

Başvurular ve dezavantajlı gruplara yönelik destekler

Başkan Alan, 2026 destekleri için başvuruların açıldığını ve sürecin 31 Ocak 2026 tarihine kadar devam edeceğini belirtti. Ayrıca desteklerin, farklı kesimlere yönelik özel düzenlemeler içerdiğini vurguladı.

Alan, "KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği ile imalat, bilişim, bilimsel araştırma alanlarına yapılan desteklerin farklı kesimlere de verilecek. Engelli ve eski hükümlü vatandaşların kendi işlerini kurmalarını teşvik etmek amacıyla da hibe destekleri sağlanacak. Dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal hayata katılımını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara verilecek hibe desteği 735 bin lira, eski hükümlülerin istihdama kazandırılması amacıyla sağlanan destek 550 bin lira, engelli istihdamının yoğun olduğu korumalı iş yeri projelerinde kuruluş sermayesi desteği 905 bin liradır. Bu alandaki başvurular başlamış olup son müracaat tarihi ise 16 Ocaktır. Açıklanan verilerle 2025 yılında son yılların en yüksek ihracat rakamlarına ulaşan ülkemizin 2026 yılını da üretim seferberliğine dönüştürmek adına iş dünyası ve dezavantajlı guruplarına verilen bu destekleri oldukça önemlidir" dedi.

İdris Alan, söz konusu desteğin hem yerel hem ulusal düzeyde üretimi teşvik edeceğini ve KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıracağını vurgulayarak kararı iş dünyası için olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

