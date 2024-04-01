Kaymakamlıklara dev personel alımı! KPSS şartı yok: Başvuru ekranı açıldı

İş arayanların sayısı her geçen gün arttığı bu günler de İŞKUR bu şehirlerde personel alımı olacağı ilanını yayınladı. Bu iller de çalışmak isteyenler bu fırsatı kaçırmayın. İşte haberin detayları…







KAYMAKAMLIK KPSS ŞARTSIZ 50 YENİ PERSONEL ALIMI BUGÜN BAŞLADI

Türkiye İş Kurumu'nun düzenlediği Toplumsal Fayda Programı kapsamında, bir ildeki kamu kurumlarında çalışmak üzere 50 TYP çalışanı istihdam edilecek.

Türkiye İş Kurumu İŞKUR'da ilçe yönetimine yeni personel alımına başlandı. KAMU ÇALIŞANI İŞE ALIM bültenimizde Topluma Fayda Programı kapsamında çalışmak isteyen adaylar için iş başvuru süreci hazırladık. İşte tüm ayrıntılar haberimizde…

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

Topluluk yararı programı; İşsizlerin çalışma alışkanlıklarını ve disiplinini kaybetmelerini önlemeyi ve aynı zamanda bu kişilere geçici gelir desteği sağlamayı amaçlayan aktif işgücü hizmetleri çerçevesinde İŞKUR ve kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen programlardır.

50 TYP KATILIMCI KAMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU ZAMANI

Kamu kurumlarında çalışan 50 TYP personeli alımına başvuranlar 2 Nisan 2024 tarihine kadar başvuru yapabilecek.

TYP 50 KAMU PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ADRESİ

İŞKUR'un düzenlediği TYP çerçevesinde 50 belirli süreli kamu çalışanı alımına adaylar, İŞKUR üzerinden yalnızca 3 farklı başvuru yöntemiyle iş başvurusu yapabilecek.

İlk yöntem İŞKUR hizmet noktalarına giderek iş başvurusunda bulunmaktır. İkinci yöntem ise İŞKUR web sitesi üzerinden kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak iş başvurusunda bulunmaktır. Son olarak üçüncü başvuru yöntemi ise ALO 170'i arayarak başvuruyu tamamlamaktır. Bunun dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

İŞKUR 50 TYP KAMU PERSONELİ ALIMI

Başvuru yapacak adaylar İŞKUR'dan Bingöl Adaklı Kaymakamlığı 50 Kamu personeli alımına başvuru yapacak kişiler, Tip TYP No: 319353'e başvurabilirler.