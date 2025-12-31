ED Yapı 25. Yılını Kutladı: Elazığ Üretim Kapasitesi 2025’te Üçe Katlandı

ED Yapı 25. yılını kutladı, Elazığ kapasitesi 2025'te üçe çıktı

Yalıtım, kimyasal ve boya alanlarında faaliyet gösteren ED Yapı, kuruluşunun 25. yılını personeliyle düzenlenen yıl sonu yemeğinde kutladı. Şirket, Elazığ başta olmak üzere yaptığı yatırımlarla üretim kapasitesini artırdı ve 2025 itibarıyla Elazığ’daki kapasitesini üç katına çıkardı.

Kapasite artışı ve hedefler

Etkinlikte konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Emre Düşmez, şirketin 25 yıllık yolculuğunu ve yatırımlarını değerlendirdi. Düşmez, ekip çalışmasına vurgu yaparak sürdürülebilir büyümenin önemine dikkat çekti ve yurt dışı pazarlardaki hedefleri paylaştı.

Emre Düşmez: "25. yılımız. Türkiye’de 25 yılı ayakta kalarak geçirmek ve bunu sürekli büyütmek herkese nasip olmuyor. Çok şükür, takım arkadaşlarımızla birlikte olduğumuz için bu sevincimizi yılın son yemeğinde ekip arkadaşlarımızla bir araya gelerek paylaştık ve kendilerine teşekkür ettik. Çünkü Türkiye şartlarında ve hatta dünya genelinde şirketleri ayakta tutmak, büyütmek, yatırımlar yapmak ve devlete vergisini ödemek önemli bir değer katmak anlamına geliyor, bu nedenle çok mutluyuz. Genellikle yalıtım, kimyasal ve boya alanlarında faaliyet gösteriyoruz. Ciromuzun yaklaşık yüzde 10-15’lik kısmını yurt dışına ihraç ediyoruz. Yurt dışı pazarı, Türkiye pazarına göre daha zor olsa da bir Türk markasını farklı ülkelerde görmek ve satmak bizlere ayrı bir gurur ve haz veriyor. Bu, tek başına yapılacak bir iş değil; ekibimizle ve ortaklarımızla birlikte başardığımız için ayrıca mutluyuz. Şu anda Gebze’de de bir yatırımımız bulunuyor. Elazığ’daki yatırımımızı ise önemli ölçüde büyüttük ve 2025 yılının ocak ayı itibarıyla mevcut kapasitemizin yaklaşık üç katına çıktık. İstanbul’daki yatırımımızla birlikte küresel pazara doğru ilerleyen bir yolda emin adımlarla yürüdüğümüze inanıyoruz"

Eğitim ve sanayide eş güdüm: Oya Düşmez'in vizyonu

Oya Düşmez ise hem eğitim hem de sanayi alanındaki rolüne dikkat çekti. Bilgem Okulları ve üretim faaliyetlerini bir arada yürütmenin sorumluluk ve gururunu vurgulayan Düşmez, özel sektörde ailenin ve eşin desteğinin önemine değindi.

Oya Düşmez: "İşim gereği hem eğitimciyim hem de sanayiciyim. Elazığ’ın ilk özel okulu olan Bilgem Okullarının ikinci jenerasyon yöneticisiyim, aynı zamanda Redcolour EPS Isı Yalıtım Sistemleri ve boya alanında faaliyet gösteren firmanın da ortaklarındanım. Bu noktada, özel sektörde başarı için eşin ve ailenin desteğinin çok önemli olduğunu özellikle vurgulamak isterim; çünkü özel sektör fedakarlık, yoğun stres ve zaman zaman aile hayatını da etkileyen bir yapı gerektiriyor. Ancak bu işi eşimle birlikte yapıyor olmak, özel sektörde omuz omuza ilerlemek beni son derece mutlu ediyor. Bir yandan üretim yapan bir marka ortaya koymak, diğer yandan özel okulumuzda milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirmek benim için büyük bir gurur kaynağı. Üretim yapmak beni her zaman heyecanlandırdı; bunun yanında ihracatımızı artırmak ve ilerleyen süreçte yurt dışında da fabrikalar kurarak global bir marka haline gelmek beni ayrıca motive ediyor. Özellikle sektörümüzde pazarın büyük ölçüde yabancı markaların elinde olduğunu gördüğümüzde, neden güçlü bir Türk markası çıkarmayalım sorusu beni daha da heyecanlandırıyor. Türk milletinin birçok zorluğun üstesinden geldiğine inanıyorum; markalaşma konusunda geçmişte biraz geride kalmış olsak da bugün pek çok şirket bu alanda önemli adımlar atıyor ve ben de bu sürecin bir parçası olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum"

ED Yapı, Gebze ve İstanbul yatırımlarıyla birlikte yurt dışı pazar payını büyütmeyi, ihracat oranını yükseltmeyi ve küresel çapta tanınan bir Türk marka hâline gelmeyi amaçlıyor.

